La Selección Colombia Femenina Sub-17 jugó este miércoles 28 de octubre su partido correspondiente a los octavos de final del Mundial Femenino que se disputa en Marruecos.

Colombia llegó a esta instancia gracias a que ocupó el segundo lugar del grupo E, después de caer goleada 4 a 0 frente a España y ganar sus encuentros frente a Corea del Sur y Costa de Marfil por 1 por 0 y 3 a 0, respectivamente.

Mientras tanto, el combinado asiático avanzó a los octavos de final luego de ser líder del grupo F gracias a dos victorias: la primera 3 a 0 frente a Nueva Zelanda, la segunda 2 por 0 ante Zambia, además de un empate 1 a 1 frente a Paraguay.

El equipo japonés era el favorito a avanzar, puesto que Colombia mostró irregularidad en la fase de grupos y tuvo que remar contra la corriente para poder afianzarse en la segunda ronda del Mundial. A la par, el combinado asiático mostró un nivel de juego muy alto con el que podía hacerle mucho daño a las cafeteras.

¡GOLEAN! 🔥



Japón está venciendo 3-0 a Colombia con los goles de Ohno, Fukushima y Nakamura en el Mundial Sub-17 tras el primer tiempo.

Esa diferencia se evidenció rápidamente dentro del terreno de juego, puesto que apenas en el minuto 10 la jugadora Ua Ono realizó un remate de larga distancia con su pierna izquierda que entró por toda la escuadra del arco defendido por María Tejada, colocando así el 1 a 0.

Apenas diez minutos después, la mediocampista japonesa Noa Fukushima remató desde el punto penal luego de un pase originado por una de las bandas, colocando así el 2 por 0 y dejando las cosas cuesta arriba para el equipo nacional.

En el primer tiempo la Selección Colombia no mostró resiliencia y su defensa fue frágil, permitiendo a Konoha Nakamura realizar un remate prácticamente frente a la portería con el que Japón pasó a ganar 3 a 0 antes del descanso.

🙏 ¡FUERZA Y A SEGUIR ADELANTE! 🙏



Colombia 🇨🇴 cayó 4-0 ante Japón 🇯🇵 y se despidió del Mundial Femenino Sub-17 ⚽️🏆🇲🇦 en Octavos de Final.



La tricolor obtuvo dos victorias y cayó en dos ocasiones en cuatro encuentros.



❤️‍🔥 El camino es largo, a levantarse ❤️‍🔥



📸 @CONMEBOL pic.twitter.com/7iPpHSCzsk — Superpoderosas 🇨🇴⚽️ (@_superpoderosas) October 29, 2025

La Selección Colombia ni siquiera alcanzó a acomodarse una vez salió nuevamente al campo de juego y, en el inicio del segundo tiempo, recibió otro gol debido a un remate desde fuera del área con el que Fukushima marcó su doblete y el 4 por 0 para la selección asiática.

Con una diferencia tan amplia, Japón bajó el ritmo, pero aún así estuvo cerca de colocar el quinto gol por medio de un tiro libre.

El rival del equipo nipón en los cuartos de final será Corea del Norte. En la misma ronda también se enfrentarán: