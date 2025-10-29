Gol de Luis Díaz revive al Bayern Múnich ante Colonia: el tanto es tendencia en Copa de Alemania

Este miércoles, 29 de octubre de 2025, Luis Díaz apareció como salvador para su equipo, Bayern Múnich. A los 36′ del partido donde visitaron al Colonia, por la segunda ronda de la Copa de Alemania, el guajiro puso el empate parcial 1-1 en el estadio RheinEnergie.

Díaz fue bastante oportuno, pues Colonia ganaba 1-0. El colombiano aprovechó en rebote dentro del área y envió el balón a guardar. Este tanto se suma a los que ya ha hecho hasta ahora, consolidándose como gran figura del elenco bávaro y su refuerzo más importante para el presente curso.

¡Gol de Luis Díaz! Lo empata el Bayern. ⚽ pic.twitter.com/IUIaDNNaxc — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 29, 2025

De hecho, el gol de Luis Díaz sirvió también para darle impulso a sus compañeros. Tan solo dos minutos después del tanto del colombiano, Harry Kane, el delantero estrella del equipo bávaro, puso el 2-1 parcial a favor de Bayern Múnich, y así se fueron al descanso.

Harry Kane celebrando el 2-1 parcial a favor de Bayern Múnich, ante Colonia, en Copa de Alemania. | Foto: AP

El cuadro de Vincent Kompany sacó toda su fuerza en tan solo un par de minutos. La jerarquía que caracteriza al Bayern se volvió a hacer presente, dando vuelta a un partido que habían arrancado con el pie izquierdo.

Así las cosas, se espera que el segundo tiempo tenga más emociones. Ya sea porque Colonia salga por el empate, o Bayern Múnich intente ampliar su diferencia, lo cierto es que Die Roten figuran como grandes favoritos a ganar la llave.

En cuanto a Luis Díaz, a nivel individual, parece que el colombiano no se cansa de demostrar por qué Bayern Múnich se hizo con sus servicios, en el pasado mercado de verano, pagando a Liverpool 75 millones de euros.

Otro gol más en la temporada, anotando ya en todas las competencias que ha jugado: ese es el panorama actual de Díaz. En tan solo una semana, se reportó con gol en dos de tres partidos que ha jugado Bayern.

Su último tanto había sido el miércoles 22 de octubre de 2025. Ese día, Bayern Múnich goleó por 4-0 al Brujas, por la tercera fecha de la fase de liga en la Champions League 2025-2026. Díaz facturó el tercero de esos cuatro con los que su equipo se consolidó segundo en la tabla de posiciones.

Los números de Díaz se traducen en reconocimientos. La Bundesliga lo nominó al mejor jugador del mes de octubre, y aunque deberá competir para quedarse con la condecoración, tiene méritos suficientes para hacerse con ella.

Luis Díaz, habitual titular y figura con Bayern Múnich que dirige Vincent Kompany. | Foto: UEFA via Getty Images