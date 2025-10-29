Ser goleador del Bayern Múnich le traería un beneficio mayúsculo a Luis Díaz. Según lo revelado por el prestigioso diario Bild, de Alemania, en un artículo titulado “Los secretos contractuales del Bayern”.

A horas de disputar un nuevo juego de Copa de Alemania con el club rojo, en suelo germano se filtró la cifra millonaria que recibiría el guajiro por ser goleador.

De acuerdo a la cuenta Bayern Focus, sobre el contrato de Lucho; este tendría un trato oculto que, hasta ahora, fue sacado a la luz.

Luis Díaz juega actualmente en el Bayern Múnich de Alemania | Foto: Getty Images

Se trata de un incentivo económico para el de la Selección Colombia, pues, en caso de ser goleador de Bundesliga o de la Champions League, se embolsillaría unos mil ciento veintiséis millones de pesos colombianos (1.126.000.000).

“El contrato de Luis Díaz incluye un bono individual de €250.000 si gana el premio al máximo goleador de la Bundesliga o la Liga de Campeones", destacan.

Alcanzar dicha marca puede que sea viable para Díaz Marulanda, pero tiene como rivales a compañeros suyos como el inglés Harry Kane.

No se trata de estar cerca, ni de igualarlo; la condición es superar a cualquiera del equipo en anotaciones en alguna de esas dos competiciones.

Para Díaz es un trabajo arduo que ya está llevando a cabo. Sus estadísticas en Bundesliga son favorables, con cinco goles y cuatro asistencias en apenas ocho partidos.

En Champions League apenas lleva una anotación, pero solo se han jugado tres partidos, lo que da esperanzas de mejora en las fechas que se aproximan.

Harry Kane y Luis Díaz comparten en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Kane, que es con quien competiría directamente Díaz por ese botín, ya lleva 12 goles en la liga local, en la misma cantidad de partidos jugados.

En Liga de Campeones, también el inglés ya saca una marcada diferencia. Ha logrado marcar cinco goles en tres juegos disputados.

Aunque no vaya a ser una tarea sencilla para Lucho, sí llama la atención la forma en la que Bayern lo lleva a su máximo grado de exigencia a través de premios económicos.

Díaz goza sus primeros meses en Alemania

Para muchos, haber salido de Liverpool fue un retroceso en la carrera del guajiro. Ir al Múnich no parecía mayor complicación para un jugador que estaba en la denominada mejor ‘liga del mundo’ (Premier League).

Aunque se dijera eso, había que demostrar en suelo alemán que su capacidad no mermaría con otro gigante de Europa.

Luis Díaz celebra su anotación junto a su entrenador Vincent Kompany. | Foto: AFP

Para lamento de los detractores, no ha sido nada negativo el cambio de equipo de Díaz; por el contrario, se le ve más participativo, fuerte y letal frente al arco rival.

Todo esto va en beneficio del mismo jugador, pero también de la Selección Colombia, que lo necesita a plenitud para la Copa Mundo de 2026.

Vincent Kompany, su entrenador en Bayern, ha sido uno de los que más le ha mostrado apoyo desde su arribo. Hasta la fecha, no lo ha puesto como suplente un solo partido.