Apodado como el Messi del Bayern Múnich, Lennart Karl, se ha ido a dando a conocer en el mundo del fútbol, con apenas 17 años. El mediocampista ofensivo, o también usado como extremo derecho, tiene características que lo asemejan con su colega argentino, Lionel Messi.

Su baja estatura, fuerza para los duelos uno contra uno y pegada endemoniada, lo están haciendo sonar cada vez con mayor fuerza.

Lennart Karl celebra junto a Luis Díaz un gol en Champions League | Foto: FC Bayern via Getty Images

Además, el propio Karl está aprovechando las oportunidades que Vincent Kompany la da en el primer equipo de los de Múnich.

Nada más, el fin de semana pasado entró para marcar uno de los tres tantos de la goleada de los rojos ante Borussia Mönchengladbach.

A la ‘joyita’ le bastaron apenas 15 minutos en campo para encarar a la zaga, zafarse de una cuantas marcas y sacar un zurdazo que se clavó al ángulo.

Bayern Munich's 17-year-old prodigy Lennart Karl scored his first-ever Bundesliga goal against Mönchengladbach with this beautiful curled strike ⭐️🔴 pic.twitter.com/k0eR2dhviU — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 25, 2025

Durante el juego de Champions League de la semana pasada, el talentoso también tuvo participación en la victoria de Bayern sobre Brujas.

Haciendo conocer su marca registrada de una potente y sutil pegada, al conjunto belga le marcó lo que fue el primer gol del 4-0 final.

Sería dolor de cabeza para Díaz

Emerger de esa manera tan potente en su club no daría espacio a que Bayern lo reserve para después. Su momento es ahora y eso podría relegar a varias figuras del plantel.

Una que podría terminar pagando la salida a la luz de Karl es Luis Díaz, quien tendría una competencia fija por el puesto.

Luis Díaz ve cómo se acerca una amenaza para su continuidad en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Si bien el talentoso niño se mueve por el costado contrario a donde juega el colombiano, Kompany acomodaría el módulo para que el germano juegue.

Hasta el momento la delantera de Bayern tiene un tridente fijo, pero esto podría variar por la aparición de un desequilibrante como Lennart.

Kompany no da garantías totales a Díaz

Entre las posibilidades está que, por primera vez, a Lucho se le vea como suplente desde su llegada al equipo alemán en el pasado mercado de fichajes.

De cara al juego de Copa de este miércoles ante Colonia, el estratega belga abrió la posibilidad a hacer cambios en el tridente de ataque.

Vincent Kompany y Luis Díaz permanecen juntos en Bayern Múnich | Foto: Captura a X del @FCBayern y Getty Images

“Nadie tiene un puesto asegurado en el equipo”, declaró en rueda de prensa.

Además de esto, dio a entender que dicho mensaje está claro tanto para los habituales en el once, como para los que no suele jugar de entrada.

“No me gusta ese tipo de comunicación dentro de la plantilla, y creo que los jugadores lo entienden muy bien”, sumó.

Adicional a esto, fue preguntado por el ‘Messi del Bayern’ que viene causando grandes comentarios en Alemania.

“Lennart Karl nos ha aportado algo mágico como joven: ligereza y capacidad goleadora. Todo eso nos beneficia”, sentenció Kompany sobre el aporte del chico de 17 años.