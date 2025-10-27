Sismo en el Bayern Múnich: destapan la razón por la que Luis Díaz podría quedarse sin técnico

Bayern Múnich atraviesa un momento envidiable bajo las órdenes de Vincent Kompany. Han ganado los 13 partidos disputados en la presente temporada, son líderes de la Bundesliga y apuntan a la cima de la Champions League.

A raíz de ese espectacular rendimiento, la dirigencia renovó el contrato de Kompany hasta 2029.

La idea es darle continuidad al proyecto y regresar a las altas esferas del fútbol europeo con un técnico joven que ha demostrado tener la voz de mando suficiente para conducir un camerino repleto de figuras.

Pero las buenas épocas también hacen que el puesto de Kompany esté en peligro. Desde Inglaterra aseguran que está en los planes del Manchester City como candidato para reemplazar a Pep Guardiola cuando su ciclo se termine.

Cabe recordar que el estratega belga vivió sus mejores épocas como futbolista en el City, donde fue capitán y ganó 12 títulos.

Vincent Kompany dando instrucciones en un partido del Bayern Múnich | Foto: AP

Guardiola tiene contrato hasta el final de la próxima temporada, es decir, a mediados de 2027. Se supone que su estadía en el Etihad Stadium se mantendrá hasta entonces, sin embargo, los dueños del club no están muy contentos con el rendimiento del equipo desde la campaña anterior.

Este domingo tenían la oportunidad de consolidarse en el segundo lugar de la Premier League, pero cayeron en calidad de visitantes contra el Aston Villa (1-0).

A raíz de esa derrota, el Manchester City quedó en la quinta posición del campeonato con 16 puntos y se complica sus posibilidades de pelear por el título.

Guardiola fue el gran señalado por la derrota, aunque el rendimiento de varios jugadores estuvo por debajo de las expectativas.

Los dueños del conjunto ciudadano hicieron una gran inversión en el mercado de fichajes para olvidar lo sucedido la temporada pasada y hasta ahora no hay respuesta por parte del cuerpo técnico.

Kompany, en la órbita del Manchester City

Sea en 2027, o antes, el primer nombre en la lista del Manchester City es Vincent Kompany, que conoce la Premier League de sobra y ya tuvo experiencia dirigiendo al Burnley.

“Manchester City ha mostrado señales de volver a su mejor nivel esta temporada, pero ya está buscando posibles reemplazos para Pep Guardiola”, indicó TeamTALK.

En dicho artículo mencionan una versión proporcionada por el exjugador alemán Dietmar Hamann, que pasó por Inglaterra con la camiseta del Liverpool.

De acuerdo a Hamann, la renovación de Kompany con el Bayern fue una estrategia ante el peligro inminente de que pueda recibir ofertas del Manchester City o cualquier otro club poderoso de Europa.

“FC Bayern extendió el contrato de Kompany hasta 2029, a pesar de que aún le quedaban 20 meses de contrato. Es decir, la extensión no era obligatoria, pero entiendo por qué lo hicieron”, expuso. “El Bayern probablemente tenga en mente que el Manchester City estará interesado en Kompany en algún momento cuando Pep Guardiola se retire”.