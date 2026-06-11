Julián Quiñones, jugador colombiano que se nacionalizó en México en 2023, fue el autor del primer gol del Mundial 2026. Sobre los nueve minutos recuperó en campo contrario y definió desde el borde del área para vencer la resistencia de Sudáfrica.

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Quiñones alcanzó a jugar con la camiseta de la Selección Colombia en las divisiones menores, pero se cansó de esperar un llamado a la absoluta y terminó obteniendo la doble nacionalidad para representar a México.

Esta temporada tuvo un espectacular rendimiento con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita (33 goles en 34 partidos), que le permitió entrar en la convocatoria oficial de Javier ‘el Vasco’ Aguirre.

Quiñones respondió a la confianza con goles. Antes del minuto 10, aprovechó una presión alta para enganchar hacia el centro del área y sacar un remate que se metió por debajo de las piernas del arquero Ronwen Williams.

¿Quién es Julián Quiñones? Trayectoria, clubes y títulos

Julián Andrés Quiñones Quiñones tiene 29 años y nació en el municipio de Magüí Payán, en el departamento de Nariño.

Aunque sus primeros pasos como futbolista los dio en la ciudad de Cali, desde muy temprana edad se lo llevaron para México tras un acuerdo con Tigres UANL para sumarse al equipo filial.

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Quiñones estuvo deambulando a préstamo en varios clubes menores del fútbol mexicano, hasta que recibió la oportunidad de debutar en primera división con los Lobos BUAP.

El mejor momento de su carrera profesional lo vivió con la camiseta de Atlas, donde marcó 36 goles en 83 partidos. En ese club hizo historia al conquistar un bicampeonato de la Liga MX después de largos años de sequía, siendo compañero del colombiano Camilo Vargas.

Julian Quiñones celebrando su gol con México frente a Sudáfrica. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Ese nivel le permitió aterrizar en el equipo más importante de México, el Club América, con el que se coronó otras dos veces en el torneo local.

A mediados de 2024 recibió una oferta de 13.8 millones de euros para irse a Arabia Saudita. Desde entonces es una de las máximas figuras del campeonato, superando en la tabla goleadora a jugadores como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Su valor de mercado en la actualidad está sobre los 14 millones de euros, según Transfermarkt, siendo el cuarto jugador más caro en toda la plantilla de México.

En la prensa mexicana aseguran que hay ofertas sobre la mesa para llevar a Julián Quiñones a Europa; sin embargo, las cantidades que gana en el Al-Qadisiyah son difíciles de igualar para cualquiera de los clubes interesados.