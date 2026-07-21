Nuevo rival para la Selección Colombia tras el Mundial 2026: jugaría en septiembre en Estados Unidos

Va pasando el tren del Mundial 2026 y ya se habla de los próximos rivales de la Selección Colombia. Sus dos salidas se van a programar para el mes de septiembre y ya se conocen los rivales que tendría en Estados Unidos. Parecen inminentes los anuncios oficiales, fechas, sedes y horarios.

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Apenas se consumó la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 se comenzó a hablar de los próximos rivales en la Fecha Fifa del mes de septiembre.

SEMANA anticipó que la Federación Colombiana de Fútbol buscaría rivales de la región, ya que en futuros torneos, a mediano plazo, podría enfrentarlos en la Copa América de 2028 o la Copa Oro de la Concacaf 2027 (si es invitado). No será necesario ir hasta Europa u Asia.

Esos pedidos se harían por petición propia de la Federación Colombiana de Fútbol o las entidades extranjeras que se interesen en medir fuerzas con la Selección Colombia, que ahora es undécima en el Ranking Fifa tras el Mundial de Norteamérica que ganó España.

Los rivales tendrían ese mismo sentir y probar alternativas con equipos cercanos para preparar los torneos oficiales sería ideal. Es cuestión de tiempo para que un país u otro oficialice el amistoso con la Tricolor.

Tras Perú, se habla de México como rival de la Selección Colombia, en Fecha Fifa que tendría lugar en Estados Unidos y que ahora es dirigida por Rafa Márquez.

Imagen del partido amistoso entre Colombia y México, en los Estados Unidos. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Según filtró en Fox Sports el periodista Juan Carlos Ibarrarán, la Selección México tiene en lista un partido amistoso con Colombia, aunque no se especifica si sería el primero en la lista o el segundo. Además, anticipó que la Federación Mexicana de Fútbol busca a Perú como rival. Ambos partidos se llevarían a cabo en Norteamérica.

Colombia contra Perú y México

Antes de filtrarse la información desde CDMX, el periodista Kevin Pacheco, en Lima, informó: "La selección peruana está muy cerca de cerrar un amistoso frente a la selección colombiana para la Fecha Fifa de septiembre y octubre en EE. UU.”.

Estas versiones hacen eco en México y Perú, y se sigue replicando en redes sociales, aunque en Colombia aún no hay información oficial sobre estos compromisos.

Colombia vs. Perú por Eliminatorias al Mundial 2026 Foto: Getty Images

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) guarda silencio sobre ello. Ramón Jesurún y la junta directiva adelantan detalles para la renovación de Néstor Lorenzo y el tema de partidos amistosos saldrá a la luz solo cuando esté 100 % confirmada su continuidad.