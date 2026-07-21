Liverpool presentó a joya de Selección Colombia: “Llega a un acuerdo” y firma hasta 2031

Luis Díaz dejó extraordinarios recuerdos en Liverpool, lo que le abrió la puerta a otros colombianos para aterrizar allí y empezar a escribir su historia. En las últimas horas, el que fue anunciado fue Samuel Martínez, de apenas 17 años.

Dicho talentoso, que hizo parte del título de la Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano de hace unos meses, fue presentado tras la “llegada de un acuerdo” para su fichaje con los reds.

Samuel Martínez, nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra Foto: @LFCAcademyX

En su página web oficial, el elenco inglés dio la bienvenida a una de las joyas del futuro para la Tricolor. “El Liverpool llega a un acuerdo para fichar a Samuel Martínez“, informaron los de Anfield Road.

Adicionalmente, dieron a conocer que, inicialmente, estará con un equipo próximo al plantel profesional por no contar con la mayoría de edad.

“El centrocampista ofensivo de 17 años se unirá a la Academia de los Rojos antes de la temporada 2027-28, tras completar una jugada para llevarlo al club”, avisaron.

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“Martínez jugó con Colombia, que ganó el Campeonato Sudamericano Sub-17 en abril”, le resaltaron de lo logrado en su corta carrera deportiva.

“Participó en los seis partidos de su país en el torneo y registró tres asistencias, incluyendo una en la derrota por 3-0 en semifinales ante Brasil y en la victoria por 4-0 en la final sobre Argentina”, exaltaron por su participación en el torneo sudamericano.

De Atlético Nacional a Europa

Su talento le permitió a Martínez dar muy rápidamente el salto al Viejo Continente. Sin haber debutado en Atlético Nacional, del que era parte, tuvo la chance de salir del país para irse a defender los colores de uno de los clubes más importantes del mundo.

Su transferencia se da por un valor de 750.000 libras esterlinas (aproximadamente 1 millón de euros) y tendrá un contrato inicial por los próximos 5 años, hasta el año 2031.

Samuel Martínez, de la Selección Colombia Sub-17 vs. Argentina en el Sudamericano Foto: Getty Images

Para quien no conozca a Martínez, este llamó la atención de Liverpool al mostrarse como un creativo que destaca por su técnica, visión de juego y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo.

Sobresale su inteligencia para encontrar espacios, su precisión en el pase y su habilidad para asistir a sus compañeros. También puede desempeñarse como mediocampista mixto gracias a su buena lectura táctica.

Se celebra en Colombia

Una vez fue confirmada la vinculación por parte de Liverpool, en Colombia se dio la reacción de Atlético Nacional. El elenco verdolaga celebró dicho salto tan importante de un talento forjado en su cantera.

“Atletico Nacional oficializa el traspaso del juvenil Samuel Martínez al Liverpool de Inglaterra”, avisaron a través de redes sociales.

Una cuestión para tener en cuenta tiene que ver con dónde permanecerá el volante hasta que cumpla sus 18 años. Nacional informó que seguirá en Colombia, y posterior a eso sí se radicará completamente en Reino Unido.

“El canterano verdolaga seguirá en el equipo hasta el próximo año, cuando cumpla su mayoría de edad, y luego viajará al club inglés”, destacaron.

“Atletico Nacional, formador de deportistas integrales para el mundo. ¡Éxitos, Samuel!“, cerraron la misiva con la que le desearon lo mejor a su canterano.