No fue tan malo el día para Colombia en la contrarreloj que estaba presupuestada para este martes, 21 de julio, en el Tour de Francia 2026.

Egan Bernal supo sacar lo mejor de sí y se subió un puesto en la clasificación general. A comparación de cómo acabó la semana anterior, mejoró una casilla a más de 45 minutos de Tadej Pogačar, que sigue siendo el líder.

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

Clasificación general (etapa 16)

1. Tadej Pogačar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 56:14:18

2. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 4:32

3. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 6:51

4. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 7:11

5. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 9:22

6. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 10:14

7. Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious) a 12:50

8. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) a 12:58.

15. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 41:03′’

26. Einer Rubio (Movistar Team), a 1h 37:10′’

39. Harold Tejada (XDS Astana), a 2h 05:20′'

47. Sergio Higuita (XDS Astana), a 2h 17:19′’

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

De ahí para abajo, los otros tres representantes del país que podían entrar en la pelea acabaron por mantener los lugares con los que venían. El único que cedió una casilla fue Sergio Higuita, que pasó de ser 47 a 48.

Para este miércoles se espera que haya un trazado con algunas exigencias aisladas de montaña. Serán unos cuatro puertos de cuarta y tercera categoría, principalmente, que dejarán a los escaladores en segundo plano y darán la chance a los velocistas para brillar a la llegada a Voiron.

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Infortunadamente, desde la semana anterior la nación no cuenta con un embalador que pueda ser carta para este tipo de fracciones. Fernando Gaviria se retiró el jueves pasado, luego de una caída que le desencadenó una fractura de clavícula.

Evenepoel domó a Pogačar

La etapa 16 del Tour de Francia 2026, una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, dejó importantes movimientos en la clasificación general y confirmó el gran momento de Remco Evenepoel.

El belga, especialista en esta modalidad, firmó una brillante actuación al detener el cronómetro en 32 minutos y 19 segundos, suficiente para quedarse con la victoria por delante del líder Tadej Pogačar, quien cedió apenas 28 segundos.

El recorrido incluyó la exigente subida a la Côte de Larringes y un descenso técnico que puso a prueba las habilidades de los favoritos. Aunque Pogačar no logró el triunfo parcial, defendió con solvencia el maillot amarillo y continúa al frente de la clasificación general con una ventaja superior a los cuatro minutos sobre Evenepoel.

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La jornada también estuvo marcada por el abandono del alemán Florian Lipowitz, quien sufrió una fuerte caída cuando peleaba por un lugar en el podio, modificando la lucha por las primeras posiciones. Mientras tanto, Isaac del Toro conservó el tercer puesto de la general y el liderato en la clasificación de los jóvenes gracias a una sólida presentación.

Entre los colombianos, Egan Bernal volvió a completar una actuación consistente y logró mantenerse dentro del grupo de aspirantes al top 10, mientras la carrera entra en su recta decisiva rumbo a París.