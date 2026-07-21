En video quedó evidenciado el trato a Jhon Jáder Durán en su primer entrenamiento con Benfica

Una nueva oportunidad le da el fútbol a Jhon Jáder Durán, quien fue anunciado hace unos pocos días como nuevo delantero de Benfica de Portugal, donde compartirá con Richard Ríos de la Selección Colombia.

El atacante, que no ha encontrado ritmo en el último tramo de su carrera deportiva, espera poder lograr la continuidad en uno de los tres clubes más importantes del suelo luso.

Jhon Jáder Durán en su primer entrenamiento con Benfica de Portugal Foto: @SLBenfica

Su traspaso desde Al-Nassr se dio en forma de préstamo, y se espera que salga mejor que las salidas recientes hacia Fenerbahçe (Turquía) y Zenit (Rusia).

Luego de lo que fue el día de aterrizaje, firma de contrato y presentación, ya para este martes estaba previsto que hiciera su primer entrenamiento con buena parte del grupo. A Durán las cámaras lo siguieron desde su arribo a la sede y a lo largo de toda la práctica.

¡Bienvenido al Benfica Campus, Jhon Durán! 🪹🦅 pic.twitter.com/ydkMb1r4lA — SL Benfica (@SLBenfica) July 21, 2026

El video evidenció un buen recibimiento de parte del cuerpo técnico, así como de sus compañeros de club. Con su nuevo jefe, el DT, Marco Silva, se le vio tener una charla por unos cuantos minutos.

Luego, en el entrenamiento como tal, estuvo cerca de los sudamericanos. En varias ocasiones se le vio charlando con Enzo Barrenechea, argentino de 25 años que ya lleva una campaña en las águilas.

Previo al inicio de los trabajos, tuvo el acostumbrado pasillo con el que son recibidos los nuevos. Por allí pasó, sin ser golpeado de manera brusca. Sonriente se le vio a Durán y dispuesto a empezar los trabajos previstos.

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Sobre las indicaciones del cuerpo técnico y colaboradores, fueron generales; no se vio un trabajo especial con Jhon Jáder, que completó a la par de sus compañeros el entrenamiento grupal del día en la sede del Benfica.

Las redes sociales del elenco portugués colocaron un cuarteto de fotos donde Durán fue el protagonista. Allí le agregaron el mensaje: “Sin tiempo que perder”.

A días de su posible debut

El calendario del fútbol en Europa no dará espera tras la culminación del Mundial 2026. Para este jueves, 23 de julio, ya está previsto que haya acción en un torneo continental como lo es la Europa League.

Benfica tiene en la mira el partido contra St. Gallen, que se desarrollará en cancha de los suizos desde la 1:00 p.m. (hora de Colombia). A los ocho días (30 de julio) la llave será resuelta en Lisboa, desde las 2:00 p.m.

Si está a plenitud física y es considerado por su entrenador, es posible que se vea a Durán jugando sus primeros minutos en su nueva escuadra. En caso de no participar, para el día siguiente (24 de julio) habrá un amistoso vs. Belenenses que hará parte de la pretemporada.

El inicio como tal de la Primeira Liga de Portugal está establecido para el 9 de agosto, cuando Benfica reciba a Académico de Viseu Futebol Clube en el marco de la fecha 1.

Mostrándose comprometido con el nuevo proyecto en el que se integró, prometió retribuir al amor que le han dado a través de redes sociales: “Quiero devolver en campo. No quiero hablar de más”.