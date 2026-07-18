Jhon Durán puso un pie en Portugal y ya dio de qué hablar: sus palabras resuenan en Benfica

En la tarde portuguesa de este sábado, 18 de julio de 2026, Jhon Durán aterrizó en Lisboa para firmar como nuevo jugador del Benfica. Numerosos periodistas lo esperaban en el aeropuerto y el colombiano, fiel a su estilo, ya dio de qué hablar.

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Además de confirmar que habló con Richard Ríos, quien será su compañero en Benfica, no se guardó nada y afirmó que llega al equipo más grande de Portugal. Esto, por supuesto, genera ruido en la afición de As Águias.

Jhon Durán: “Benfica es el más grande de Portugal”

Se avecina una temporada llena de retos para Jhon Jáder Durán. Tras varios meses en el Zenit de Rusia, el delantero colombiano, de 22 años, afina su puntería para afrontar un nuevo desafío en el Benfica. Su llegada se daría en condición de préstamo, con opción de compra, desde Al-Nassr, club dueño de sus derechos deportivos.

“Benfica es el mejor equipo de Portugal, estoy aquí para ganar. Agradecido con Dios por llegar a este equipo, soy una persona a la que le gusta ganar y ahora solo queda trabajar. Estoy muy contento”, dijo Durán a los medios, en declaraciones recogidas por As Colombia.

“Me gusta trabajar, voy a trabajar para aportarle al equipo. Estoy muy contento y espero su apoyo siempre (...) Hablé con él (entrenador Marco Silva), es una buena persona. Lo sé todo, siempre veía a Benfica cuando niño”, añadió.

‼️ 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Jhon Durán já aterrou em Portugal. 🇵🇹 pic.twitter.com/foKrU7yeQC — PLUS Benfica (@plusbenfica) July 18, 2026

La actitud de Durán tras su llegada a Lisboa dejó una buena primera impresión entre la prensa y los aficionados del Benfica y de Portugal. Pese a las polémicas que lo han rodeado en los últimos meses, el delantero afronta una nueva oportunidad en su carrera.

Además, medios portugueses informaron: “El acuerdo por el delantero colombiano está cerrado; Al Nassr ha aceptado las condiciones de la cesión y, según O Jogo, incluso cubrirá una parte importante del elevado salario del jugador, que este accedió a rebajar para facilitar su traspaso al club lisboeta”.

En ese sentido, Durán también habría hecho un esfuerzo económico para llegar al equipo portugués.