Con esto salió Mbappé tras superar a Messi como goleador histórico: agitó la final del Mundial

Con su doblete a Inglaterra, este sábado 18 de julio, Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Llegó a 22 tantos en los tres torneos orbitales que ha disputado, superando a Messi, que queda segundo con 21.

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Sin embargo, Messi podría volver a superar a Mbappé. Esto domingo, 19 de julio, el astro argentino jugará la gran final del Mundial 2026 ante España. Con un solo gol, Leo empatará al francés, con dos, lo destronará.

De eso es consciente Mbappé, quien habló con la prensa tras el histórico partido ante Inglaterra. Aunque Francia perdió el tercer lugar, Kiki se metió en la historia del fútbol internacional de selecciones.

Mbappé: “Messi seguro va a marcar mañana”

“Lo dije. Messi marca todo el tiempo, seguro va a marcar mañana, solo estoy tratando de ayudar a mi equipo a marcar cada vez, es seguro que cuando marcas tantos goles en la Copa del Mundo te hace evolucionar en algunas esferas, pero aquí estoy”, dijo Mbappé, en diálogo con la prensa oficial del Mundial 2026.

Y añadió: “Me hubiera gustado no ser el mejor goleador de la historia y jugar el partido de mañana (la final). Creo que es bueno para todo lo que es herencia, y cuando paremos pensar que yo era uno de estos jugadores, pero hoy no es lo primero que se me pasa por la cabeza”.

"LEO (MESSI) MARCA TODO EL TIEMPO, MAÑANA MARCARÁ SEGURO"



ATENCIÓN a esta declaración de Mbappé tras convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales



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Kylian, que ya sabe lo que es ganar una Copa del Mundo (2018) aún tiene 27 años y pinta con varios mundiales por delante para seguir aumentando su marca. Caso contrario, Messi, con 39 años, tiene esta cita orbital de 2026 como la última de su exitosa carrera.

Kylian Mbappé y Lionel Messi, dos estrellas del fútbol que hacen historia con sus selecciones. Foto: Fotos: Getty Images

Ranking de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

1. Kylian Mbappé (FRA) 22 goles en 22 partidos (desde 2018)

2. Lionel Messi (ARG) 21 goles en 33 partidos (desde 2006)

3. Miroslav Klose (GER) 16 goles en 24 partidos (2002 a 2014)

4. Ronaldo (BRA) 15 goles en 19 partidos (1998 a 2006)

5. Gerd Müller (GER) 14 goles en 13 partidos (1970 a 1974)

. Harry Kane (ENG) 14 goles en 18 partidos (desde 2018)

7. Just Fontaine (FRA) 13 goles en 6 partidos (1958)

8. Pelé (BRA) 12 goles en 14 partidos (1958 a 1970)

9. Jürgen Klinsmann (GER) 11 goles en 17 partidos (1990 a 1998)

. Sandor Kocsis (HUN) 11 goles en 5 partidos (1954)

. Cristiano Ronaldo (POR) 11 goles en 27 partidos (desde 2006)

*Con información de AFP.