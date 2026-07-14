La reacción del DT de España tras eliminar a Mbappé y clasificar a la final: “Los mejores del mundo”

El técnico de España, Luis De La Fuente, rebosó de alegría por la clasificación de La Roja a su segunda final en un Mundial, considerando que un partido así es “un lujo” solo al alcance de “unos pocos”.

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Los goles de Mikel Oyarzabal, de penalti (minuto 22), y Pedro Porro (minuto 58) sorprendieron a Francia, selección a la que le resultó muy difícil, al menos, encontrar el empate. La Roja desarticuló el sistema de juego francés, que nadie había logrado superar en los partidos anteriores. La reacción llegó cuando el marcador ya estaba en contra y los dirigidos por Didier Deschamps no encontraron alternativas para volver al partido.

“Hay mucha tensión acumulada ahora. Esto es una gran responsabilidad. Es un lujo, solo para los elegidos; una final del Mundial está al alcance de pocos. Hay que asimilar todo esto. Cuando comenzamos este proyecto hace tres o cuatro años, teníamos esta idea y hemos sido fieles a ella”, declaró el entrenador español al término del partido.

España y su técnico Luis De La Fuente se comportaron a la altura, administraron de gran manera el marcador y fueron efectivos para castigar a Kylian Mbappé y compañía en momentos clave del encuentro. La estrella del Real Madrid y Ousmane Dembélé, más Michael Olise, se desconectaron y nunca más volvieron a encontrarse tras la estrategia española.

Luis De La Fuente, técnico de España. Foto: Getty Images

“Ahora es difícil describir. Esto debe ser algo parecido a la felicidad. ¡Qué orgullo dirigir a un grupo de jugadores así! Todavía queremos seguir, nos queda un paso más”, apuntó.

De La Fuente destacó que la victoria española es un premio al compromiso colectivo de sus jugadores y consideró que “somos los mejores del mundo”, tras eliminar a Francia.

Elogio para Francia tras el duelo de semifinales

“Francia es un equipo dificilísimo. Hoy nos enfrentábamos a una de las mejores plantillas, a un grupo de jugadores estupendo. Pero como equipo, nosotros somos los mejores del mundo. Como equipo, destaco, que es algo diferente a lo otro. Eso que tenemos es un plus y estos jugadores han demostrado que son un auténtico equipo”, celebró el entrenador Luis de la Fuente al término del partido.

Preguntado por las celebraciones en España tras el triunfo frente a Francia, De la Fuente se mostró especialmente emocionado.

“Es muy bonito sentir un vínculo así, sentir que estás haciendo feliz a la gente. Es un orgullo ser español y el domingo tenemos otra ocasión de demostrarlo”, afirmó, ilusionado ante la perspectiva del duelo definitivo.

El domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium, en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, España tendrá la ocasión de colocarse una segunda estrella en el escudo, hasta ahora con muy poco de Lamine Yamal, quien se ilusiona con su primera corona mundialista con apenas 19 años.