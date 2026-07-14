Vulgar entrada de Olise a Rodri en la semifinal Francia vs. España del Mundial 2026: VAR la ignoró

Una fuerte polémica se desató en el Mundial 2026 durante la semifinal entre Francia y España, luego de una patada vulgar de Michael Olise contra Rodri, capitán de los ibéricos, que se retorció de dolor.

Como lo mostraron las múltiples cámaras alojadas en el estadio y las repeticiones de las transmisiones, el atacante que pertenece al Bayern Múnich propinó un pisotón fuerte al volante contrario cuando el español ya se había despojado del balón.

⚠️🇫🇷 LA PLANCHA DE OLISE A RODRI. pic.twitter.com/9jrzOdVMoc — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 14, 2026

Dicho golpe causó un gesto de dolor en quien es parte del Manchester City. Lo sorpresivo de la acción fue que ni el juez central, Iván Barton, ni tampoco el VAR revisaron la gravedad de la acción en cuestión.

Por la dureza puesta por Olise en la falta, mínimo se pudo haber considerado que fuera amarilla. El compañero de Lucho en Alemania salió invicto y pudo terminar la primera mitad de la semifinal sin reconvención alguna de los jueces.

Expertos piden roja directa

Pocos minutos después de dicha acción, los conceptos de los expertos arbitrales salieron a la luz. La cuenta Archivo VAR, en X, pidió de manera enérgica roja directa para la infracción de parte del galo.

“Ataque de cobardía del VAR en el Francia - España. Olise llega muy tarde y clava los tacos en la cara externa del tobillo de Rodri, doblándoselo”, describen de la grosera entrada.

“𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔. La acción pone claramente en peligro la integridad física del jugador español”, sentenciaron en el complemento de su concepto.

¿España y un penal lícito?

Una pena máxima rompió el cero en la primera semifinal de la Copa Mundo que se juega en Norteamérica. Mikel Oyarzabal fue el encargado de anotar, pero la infracción se la ganó Lamine Yamal tras ganar un balón en el área a Lucas Digne.

El lateral izquierdo de los franceses no se percató de la llegada del joven talento español y lanzó una patada hacia atrás. Su maniobra acabó en un golpe en una pierna al del Barcelona, el cual no dudó un solo instante en pitar el juez central.

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Si bien la falta era irrefutable, Kylian Mbappé y Francia le insistieron al juez en una revisión de una posible mano por parte de Yamal cuando se llevó el balón para internarse hacia la portería contraria.

Sobre las confusiones que esa acción también podría dar, el perfil antes citado entró a explicar por qué, a pesar de que Yamal se llevó el balón con un brazo, no se entraba a revisar para retrotraer la decisión inicial.

PENAL PARA ESPAÑA ANTE FRANCIA POR ESTA PATADA DE DIGNE A YAMAL.



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“¿Es revisable la mano de Lamine Yamal previa al penalti de Digne? 𝗡𝗢. El español se lleva el balón con el brazo pegado al cuerpo y, tras ello, recibe la patada del defensor”, cuestionan e inmediatamente responden.

“Al generar un penalti y no un gol de forma inmediata, no es revisable por el VAR”, finaliza a raíz de la otra polémica dada.

Con estas dos discutidas acciones acabó el primer tiempo y empezó el segundo. Hasta el minuto 57, España iba ganando por 2-0 y clasificando a la gran final del próximo domingo, 19 de julio.