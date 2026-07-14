“Jimena es mi lugar seguro en el mundo”: Carlos Manuel Vesga, actor colombiano nominado en los Emmy, habla del amor que lo rodea

El 2026 encontró a Carlos Manuel Vesga atravesando uno de los momentos más visibles de su trayectoria actoral. Tras abrirse camino en una producción internacional y proyectar su carrera hacia nuevos mercados, el actor colombiano vive una etapa marcada por nuevos retos profesionales y personales. Recientemente fue nominado a los Premios Emmy en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su participación en Pluribus, la serie de Apple TV.

Junto a Vesga está la actriz Jimena Durán, su esposa y compañera desde hace años, con quien ha construido una relación marcada por el arte, la conversación y la literatura. En diálogo con SEMANA, el actor habló sobre su oficio, los sueños que nunca imaginó alcanzar y el lugar que ocupa el amor en medio de una carrera atravesada por la incertidumbre.

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Carlos Manuel Vesga, actor colombiano Foto: Alejandro Acosta

Hollywood nunca fue el sueño

Mientras muchos actores construyen su carrera con la mirada puesta en Hollywood, Vesga asegura que ese nunca fue su horizonte. La posibilidad de participar en una producción internacional llegó como consecuencia de un camino recorrido, paso a paso, más que como la materialización de una meta de infancia.

“Honestamente, en muchas entrevistas he dicho que podría decir que esto es un sueño hecho realidad, pero la verdad es que nunca me permití soñarlo. Ese sueño no estaba ahí porque me parecía una cosa que simplemente no sucedía”, afirma.

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Lejos de pensar en una llegada definitiva, el actor reconoce que la incertidumbre sigue siendo parte de su profesión. Sin embargo, asegura que hoy convive con ella desde un lugar distinto, impulsado por la expectativa de descubrir qué nuevos escenarios pueden abrirse para su carrera en Colombia y en el extranjero.

Su recorrido también estuvo lejos de ser lineal. De niño quería “payasear”; más adelante soñó con convertirse en una estrella de rock y solo después decidió regresar a la actuación, convencido de que el teatro sería su único destino. La realidad terminó ampliando ese horizonte.

Carlos Manuel Vesga, actor colombiano Foto: Alejandro Acosta

En conversación con SEMANA, el actor también mostró su lado más cinéfilo. Aunque reconoce la influencia de directores como Tarkovski en su manera de crear, las películas que elegiría para una isla desierta responden más al vínculo emocional que mantiene con ellas.

Atrapado sin salida, Tootsie, Ferris Bueller’s Day Off, El nombre de la rosa y The Commitments conforman una lista que, según explica, no necesariamente refleja el tipo de cine que haría como creador, sino las obras que volvería a ver una y otra vez.

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Obra de teatro ‘Por una nariz’ del Teatro Nacional. Rafael Zea y Carlos Manuel Vesga. Foto: Teatro Nacional

Para Vesga, el contacto con distintos lenguajes cinematográficos enriquece cualquier proceso creativo, incluso cuando sus propios proyectos apuntan hacia búsquedas diferentes.

Jimena Durán, el refugio en medio del camino

Si hay un tema sobre el que el actor habla con especial profundidad, es su relación con Jimena Durán. Más allá de compartir el oficio, describe una pareja que ha encontrado en las conversaciones, los libros y el debate cotidiano una forma de fortalecer su vínculo.

“Siento que Jimena me ha salvado, incluso de mí mismo, muchas veces. Ella es mi lugar seguro en el mundo. Es el lugar al que llego para sentirme tranquilo, mi refugio. Pero también es el lugar donde me cuestionan, donde me confrontan”, señala.

Jimena es reconocida por su personaje de Margarita en la serie juvenil Yo soy Franky, de Nickelodeon, además de su participación en producciones como La ronca de oro, El regreso a la guaca y La Nocturna, en la que interpretó a Muriel Cáceres.

Durante la pandemia, la pareja comenzó a leerse libros en voz alta, una costumbre que mantienen hasta hoy y que, según explica, les ha permitido compartir reflexiones, risas e incluso momentos difíciles. Actualmente, leen juntos una obra de Jonas Jonasson y mantienen la literatura como uno de los ejes de su vida en común.

Vesga también destaca la admiración que siente por el camino profesional de su esposa, quien se formó como maestra de yoga y coach de salud femenina. Asegura que aprende constantemente de ella y valora su capacidad para escuchar y acompañar a otras personas.

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La conversación concluye con una reflexión sobre la distancia que implicó el primer año de rodaje de Pluribus. El actor recuerda que los diez meses de trabajo solo les permitieron compartir físicamente alrededor de tres meses, una experiencia que les confirmó la dificultad de vivir separados.

Por eso, explica, tomaron una decisión para la grabación de la segunda temporada de la serie: “De verdad descubrimos que la distancia es difícil. Así que ya no. Ahora ella se va conmigo”.