Es lo que cuenta y es cómo lo cuenta. Es la manera en la que arma arcos narrativos que queman lento, con impactos que son cicatrices de guerra, subcutáneas, subterráneas, inolvidables. Vince Gilligan es el hombre detrás de dos de las mejores series de la historia, Breaking Bad y Better Call Saul, que desde la escritura narrativa de mecha larga y fotografía brillante llevó a personajes potentes a protagonizar momentos inolvidables. Entre ellos, Walter White, Jesse Pinkman y Gus Fring, además de los abogados Chuck McGill, su (mañoso) hermano Saul Goodman y Kim Wexler (¡qué injusticia no haberle dado mínimo un Emmy a Rhea Seehorn por ese papelazo!).

Vince Gilligan prueba que es un autor único y que Rhea Seehorn es una indudable estrella. Foto: GETTY IMAGES

Para todos los que amamos a Kim Wexler en 'BCS', fue una genial noticia saber que Rhea Seehorn protagonizaría 'Pluribus'. ¡Y de qué manera! Foto: cortesía Apple TV

Desde ya, a esa lista hay que sumar dos nuevos nombres: Carol Sturka (sí, de nuevo Rhea Seehorn, incluso más vasta que antes) y Manousos Oviedo (Carlos-Manuel Vesga, notable), los personajes claves en Pluribus, la nueva serie de Gilligan, que cuenta con pocos personajes para gran efecto.

Uno de los puntos flacos de las series de Gilligan, quizá el único, es que jamás contó con buenos acentos latinos. Algo de eso sucede en Pluribus, pero a Manousos Oviedo, el personaje que tiene a Carlos-Manuel Vesga en el ojo del mundo entero, le da rienda para que sea el colombiano genuino que es. Y se siente genial verlo y escucharlo.

Casi que lo primero que le escuchamos a Manousos es un putazo genuino y bien colombiano. Esa representación en una serie de Vince Gilligan no es poca cosa. Foto: Apple TV

Es inevitable pensar que “Manousos Oviedo es Colombia en Pluribus”, un personaje cautivante que, como el de Seehorn, trata de revertir una extraña situación en la Tierra. La mayoría de la humanidad, exceptuando poco más de diez personas, es ahora parte de una bondadosa e hiperefectiva inteligencia colectiva. A aquellos como Carol y Manousos, este ente total, que ocupa y absorbe conocimiento y memorias de quienes antes eran sus seres queridos y el resto de humanos, los alimenta, los consiente y complace en todos sus deseos. No les puede mentir y no puede matar. Pero, aun así, estos dos son los que se resisten a ese trato preferencial. Quieren el mundo de vuelta, si bien los separa una distancia considerable. Carol está en Nuevo México, Manousos, en Paraguay, y toda una gran temporada pasa para juntarlos.

<b>Siempre he ido con mucha cautela en mi carrera</b>. Y ahora trato de aprovechar cada momento, porque todo es fabuloso y espero que nunca se me olvide. Carlos-Manuel Vesga

“Es un colombiano en Paraguay, un inmigrante como tantos otros”, nos confirma Vesga en charla con SEMANA. Se está gozando de todo en esta odisea, que hoy lo tiene en la mira de la crítica especializada y del planeta.

Sobre si dimensiona el impacto de este rol y lo que significará en su carrera, Vesga dice: “Siempre he ido con mucha cautela en mi carrera. Y ahora trato de aprovechar cada momento, porque todo es fabuloso y espero que nunca se me olvide. Ojalá vengan cosas bonitas, pero con lo que ha sucedido puedo morir tranquilo”.

En una carrera de 25 años de trabajo constante, Vesga ha interpretado personajes en decenas de producciones nacionales. Ha dejado huella con papeles de personalidad y alma, como el de un futuro presidente en Noticia de un secuestro y Carlos Mauro Hoyos en Escobar: el patrón del mal. Pero no es exagerado decirlo: con este rol llega a las grandes ligas.

No es exagerado decirlo: con este rol, Carlos-Manuel Vesga llega a las grandes ligas. Y nunca había interpretado algo parecido en 25 años de carrera. “En la televisión colombiana el silencio no existe”, asegura.

El de Manousos es un papel soñado, codiciado por cientos más que presentaron casting como él, y no es tan loco pensar que cambiará su trayectoria. Sin embargo, lo genial es que su personaje hasta ahora estalla en la pantalla. Hasta el momento se han emitido ocho de los nueve episodios, quedando pendiente el gran final. Manousos aparece desde el segundo episodio, pero en el séptimo empieza su travesía, en el que sin dudas es uno de los mejores capítulos de la televisión del año. En este, toma la ruta desde Paraguay hacia el norte, en una épica travesía que lo ve enfrentando paisajes increíbles y también sufriendo los latigazos inclementes del Tapón del Darién.

Machete en mano, Manousos Oviedo se enfrenta al Tapón del Darién, yo es difícil imaginar cual gana el pulso. Foto: Apple TV

Le preguntamos sobre la exigencia tremenda del personaje y de ese fantástico séptimo episodio (que la serie siguió con un octavo excepcional). “Fue un reto muy grande –explica–, lo fue todo el arco del personaje”. El bogotano modelo 76 cuenta que la manera en la que el personaje florece lo conmovió desde el principio. “Lo que yo leía en el libreto era siempre muy inspirador, porque se comienza sin palabras. Hay un jurgo de escenas en las que el tipo no dice absolutamente nada, y eso para un actor colombiano es raro. En la televisión colombiana, el silencio no existe, todo el tiempo se habla. Y ese fue un reto gigantesco que abordé con toda la felicidad del mundo, todo el esfuerzo y toda la concentración”.

Manousos Oviedo exige mucho de Vesga, y el actor está a la altura del reto. Foto: Apple TV

Vesga anota entonces que, de a pocos, el tipo habla, pero se asemeja a Wall- E (que dice Eva toda la película). “No tiene grandísimos parlamentos. El tipo tiene una letanía que repite y repite y repite. Pero estaba tan bien escrita que en ningún momento decir esos parlamentos se volvió robótico. Cada parlamento tenía sentido e intención en el lugar por el que él estaba pasando. Fue una aventura absolutamente hermosa”.

El tipo tiene una letanía que repite y repite y repite. Pero estaba tan bien escrita que en ningún momento decir esos parlamentos se volvió robótico. Cada parlamento tenía sentido e intención en el lugar por el que él estaba pasando. Fue una aventura absolutamente hermosa. Carlos-Manuel Vesga

Esta travesía televisiva de Paraguay a Albuquerque le significó momentos en los que le tocaba pellizcarse, como rodar en las Canarias. “Manejaba ese carro por esas carreteras en la costa... Y me decía todo el tiempo: ‘¿Estoy acá, en este carro, trabajando con esta gente en este proyecto? ¿Qué está pasando?’”. Una vez se trasladó a Nuevo México, confiesa, “tuve la oportunidad de conocer lugares absolutamente maravillosos y enfrentarme a algunos miedos. Por ejemplo, llegar al set y escuchar: ‘¡No te preocupes, que el señor de las culebras ya recogió las diez que había en el lote donde vamos a rodar!’. Y no son culebritas, son cascabeles. Todo fue una aventura, un descubrimiento, un viaje”, sentencia con emoción.

En el séptimo episodio de la temporada, Manousos Oviedo emprende su odisea. Y es épica. Foto: Apple TV

Indagamos sobre qué esperaba de trabajar con el maestro Vince Gilligan y qué se encontró al hacerlo. Vesga manifiesta que, antes que nada, “esperaba que no se arrepintiera de trabajar conmigo. Esperaba poder hacerlo bien y que él pensara que mi trabajo estaba bien”. Y esa sensación la extendió al equipo entero. “Son el top de la industria. Gente con mentes brillantes y un talento narrativo absolutamente asombroso, cada uno sumando en su campo. Y, a la vez, son gente con los pies en la tierra, que lo tratan a uno cariñosamente, le dan la bienvenida, le abren los brazos y lo hacen sentir parte de la familia instantáneamente”.

Además del trato humano, el actor destaca que, en el ejercicio de crear con ellos, “el intercambio es muy juguetón. Les brillan los ojos como a los niños cuando algo los emociona. Uno ve en Vince la pasión que siente un niño cuando se emociona con un juguete nuevo. Es una cosa muy inspiradora que hace que uno entre también en el modo juguetón y creador, y que la experiencia sea muchísimo más hermosa”.

Carol Sturka y Zosia, su mensajera desde la consciencia colectiva que ahora rige el planeta. Foto: Apple TV

Y, claro, la experiencia de esta serie le significa trabajar con Rhea Seehorn, una protagonista imperfecta que desde el primer episodio da masterclass tras masterclass de actuación. A Carlos-Manuel le mencionamos lo injusto que es que hasta ahora se le reconozca. Asiente y suma: “¿Acaso quién no se enamoró de Kim Wexler en Better Call Saul?”.

Lo que resta en esta temporada es ese esperado encuentro entre ambos, sobre el cual, sin spoilers, le consultamos desde la dinámica. Fue muy bonito, dice, “porque está muy bien pensado que no fluya entre ellos dos. Una cosa que tiene la serie, que es fantástica, es que tiene sentido del humor. La serie lo hace reírse a uno en momentos que, vistos desde otra perspectiva, son trágicos, duros, le parten a uno el corazón”, exhorta con razón.

Rhea Seehorn es Carol Sturka, una escritora que se rehúsa a dejar quieto el ‘mundo feliz’ que impone una rara inteligencia colectiva. Manousos está en el mismo plan, pero eso no significa que el par de desconfiados se entiendan. Foto: Apple TV

“Y, en el caso de los dos personajes, ¡hay urgencia! Es necesario que nos comuniquemos, y no fluye. Es necesario que trabajemos juntos, y no fluye. Ahí está una parte cómica pero también muy conmovedora de la historia. Es una manera muy inteligente de los creadores de la serie de recordarnos que estos dos son humanos, a diferencia de ‘los otros’, que pueden trabajar juntos, que hacen todo sin hablar, sintonizados. Entre Carol y Manousos hay debate; no se encuentran, se chocan, y eso es lo que nos hace humanos”.

Afortunadamente para la audiencia, los veremos dirimir esos conflictos, paso a paso, al ritmo de Gilligan, un autor que aún mueve la aguja de la televisión de prestigio con riesgos, juego y mucha inteligencia.