Indiana Jones, Han Solo y tanto más: Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria del Sindicato de actores

Sus personajes jamás morirán, en gran parte por el enorme carisma que tiene como actor, como ser humano y como figura.

Redacción Arcadia
19 de diciembre de 2025, 4:58 p. m.
Un absoluto ícono de la pantalla grande, Harrison Ford empieza a recoger todo lo sembrado.
¿Quién lo hubiera pensado? Este hombre empezó como carpintero en Hollywood, arreglando casas, tejados, o lo que hiciera falta.

Ahora, Harrison Ford, con más de 50 años de carrera en el cine y la televisión, recibirá el premio a la trayectoria del principal sindicato de actores de Hollywood en marzo, según anunció la organización el jueves.

‘O Agente Secreto’ de Brasil y ‘Belén’ de Argentina en la lista corta del Óscar; ‘Un Poeta’, por fuera

Ford, de 83 años, ha interpretado algunos de los héroes más icónicos de la ficción. Entre estos se cuentan al intrépido arqueólogo Indiana Jones en la franquicia del mismo nombre y a Han Solo en la saga Star Wars, creada por George Lucas.

Phoebe Waller-Bridge es Helena Y Harrison Ford regresa como el icónico Indiana Jones.
Con esos dos se podría elevar como figura eterna, pero no se quedó ahí. También encarnó a Rick Deckard en Blade Runner (1982), de Ridley Scott, un papel que retomó 35 años después en Blade Runner 2049 (2017), bajo la dirección de Dennis Villeneuve.

Al respecto del homenaje, Sean Astin, presidente del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), aseguró: “Harrison Ford es una presencia singular en la vida estadounidense, un actor cuyos icónicos personajes han moldeado la cultura mundial”.

Hace poco incursionó en Marvel...
Ford trabajó como carpintero antes de alcanzar la fama como Bob Falfa en la película American Graffiti (1973) de George Lucas, quien luego lo reclutaría en Star Wars, para uno de sus personajes más magnéticos.

“Ser reconocido por mis colegas actores significa mucho para mí”, afirmó el actor. “He pasado casi toda mi vida en estudios de grabación, trabajando junto con actores y equipos increíbles, y siempre me he sentido agradecido por ser parte de esta comunidad”.

Astin agregó que “su carrera ha sido infinitamente excitante, siempre volviendo a su amor por la actuación. Estamos honrados de celebrar una leyenda cuyo impacto en nuestro oficio es indeleble”.

'Indiana Jones y el dial del destino'
Jafar Panahi: “Si pones a un artista en prisión, hará una película sobre lo que vio”

El premio, que se otorga anualmente a un intérprete que encarna “los más altos ideales de la profesión actoral”, será entregado durante la 32.ª edición anual de los Premios de Actores del SAG-AFTRA, el 1.º de marzo. La ceremonia será transmitida en vivo por Netflix.

Otros ganadores ilustres del reconocimiento incluyen a Robert de Niro, Jane Fonda, Morgan Freeman y Elizabeth Taylor.

Sus trabajos favoritos

En el pasado se le ha preguntado sobre los trabajos que más estima en su carrera actoral. La revista británica Far Out recogió algunas de sus respuestas: “En cuanto a su mejor interpretación, Ford cree que su mejor trabajo fue en la película The Mosquito Coast (1986), dirigida por Peter Weir, basada en la novela homónima de Paul Theroux de 1981.

"Estoy profundamente emocionado por esta distinción", dijo el actor Harrison Ford.
También protagonizada por Helen Mirren, Andre Gregory y River Phoenix, la película narraba la historia de una familia estadounidense que abandona el país para vivir una vida más sencilla en la selva centroamericana. Sin embargo, lo que se suponía que sería una vida más feliz se ve rápidamente comprometido cuando el padre de familia, Allie Fox (Ford), un inventor genio y testarudo, se vuelve cada vez más errático e impredecible. Según Weir, el personaje de Fox es “ese típico estafador estadounidense, ese estafador. Ya sabes, ese personaje de Donald Trump. Ese predicador del aserrín”.

‘Avatar Fire and Ash’: James Cameron enfrenta a Na’vi contra Na’vi en la más oscura de las entregas

En otra entrevista, Ford mencionó otras dos películas que estima especialmente. A The Hollywood Reporter le dijo: “Estoy orgulloso de 42 (una sensible biopic sobre el beisbolista Jackie Robinson, el jugador negro que rompió la barrera racial en el deporte estadounidense, interpretado por Chadwick Boseman) y también estoy orgulloso de K-19: The Widowmaker, donde interpreté a un capitán de submarino ruso. Son buenas películas, y por eso estoy orgulloso de ellas. Cada película tiene su propio destino, y no analizo la experiencia en retrospectiva".

*Con información de AFP.

Indiana Jones, Han Solo y tanto más: Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria del Sindicato de actores

