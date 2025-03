El protagonista de Indiana Jones , Harrison Ford, no asistirá a los Premios Óscar. La noticia se dio a conocer luego de que medios especializados de cine revelaran que el actor, encargado de entregar una de las estatuillas en los Premios Óscar no haría presencia debido a la recomendación médica de permanecer en casa debido al diagnóstico de herpes zóster.

La carrera en el cine de Ford despegó en 1973 luego de su colaboración con el director George Lucas en American Graffiti. Su reconocimiento internacional llegó al interpretar a Han Solo en la trilogía original de Star Wars y al encarnar al arqueólogo Indiana Jones en Raiders of the Lost Ark y sus secuelas. Además, protagonizó Blade Runner, bajo la dirección de Ridley Scott, consolidándose como una figura emblemática en la industria cinematográfica.