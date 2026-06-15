Anuncio oficial de Argentina sobre Dibu Martínez: Scaloni comunicó la decisión definitiva

Emiliano ‘Dibu’ Martínez vuelve a la convocatoria de Argentina y será titular en el primer partido del Mundial 2026, a pesar de la fractura que sufrió en su última presentación con el Aston Villa.

Los gestos de la última semana pronosticaban lo peor; sin embargo, su técnico, Lionel Scaloni, informó que está disponible, como casi todos los convocados.

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“Emiliano está bien; si todo va como ayer o anteayer, va a jugar. El resto lo sabrá mañana o después del entrenamiento”, indicó el estratega argentino.

En los amistosos puso a las dos alternativas que tiene en el plantel: Juan Musso del Atlético de Madrid y Gerónimo Rulli del Olympique de Marsella.

Pero los hinchas quieren ver de regreso al Dibu Martínez y todo apunta a verlo bajo los tres palos en el partido frente a Argelia programado para este martes a las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

Messi será fundamental

La otra novedad será Lionel Messi, que fue suplente mientras se recuperaba de las molestias musculares y volverá a la defensa del título que consiguieron hace cuatro años en Catar.

A Messi “todo el mundo lo quiere ver dentro de una cancha, no solo los argentinos, por lo que le genera a todo el mundo”, dijo el timonel al ser preguntado por el estado del capitán en su conferencia en Kansas City.

La recuperación de Messi fue positiva y la semana pasada reapareció en un amistoso ante Islandia jugando 20 minutos y anotando un gol de penal.

Con sus palabras, Scaloni dio a entender que Messi está listo para debutar el martes en el sexto Mundial de su gloriosa carrera, récord de la historia del torneo. “Él ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado”, afirmó. “No veo nada negativo de que esté adentro de una cancha”.

“Para nosotros siempre ha sido fundamental y ahora lo será aún más, y se lo ve bien”, describió el técnico en su conferencia en el estadio de Kansas City.

Lionel Messi entrenando junto a sus compañeros de Argentina. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

Del resto del once inicial, Scaloni tiene previsto alinear en el arco a Dibu Martínez, recuperado de una fractura de dedo en la mano derecha, mientras el delantero Julián Álvarez estará a su disposición tras sus problemas de tobillo.

Álvarez “está bien, ha dado frutos la recuperación. Para mañana está disponible y es una opción más”, dijo Scaloni, que tiene la única baja del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico.

Sobre su primer obstáculo mundialista, Scaloni fue rotundo al avisar de los riesgos que plantea Argelia.

Para ello recordó la batalla que le planteó Marruecos a Brasil, que terminó en 1-1, y el impactante empate sin goles que le sacó Cabo Verde este lunes a España.

“Argelia es un rival similar a Marruecos. Tienen grandes jugadores y un gran entrenador. El Brasil-Marruecos puede ser un buen ejemplo de que no hay que confiarse; ya hemos visto con España que no hay rival fácil”, expuso Scaloni.

*Con información de la AFP.