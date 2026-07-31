Santa Fe vs. River Plate: Conmebol anunció día y hora oficial para el duelo de la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe ya tiene definida su programación para los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La serie contra River Plate arrancará en El Campín de Bogotá y terminará una semana después en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

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¿Cuándo será Santa Fe vs. River en la Copa Sudamericana?

(Ida) Santa Fe vs. River Plate : Estadio El Campín - Miércoles 12 de agosto a las 7:30 p. m. (COL).

: Estadio El Campín - Miércoles 12 de agosto a las 7:30 p. m. (COL). (Vuelta) River Plate vs. Santa Fe: Estadio Monumental - Miércoles 19 de agosto a las 7:30 p. m. (COL).

El ganador de esta llave eliminatoria enfrentará a Vasco da Gama (BRA) u Olimpia (PAR) en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Independiente Santa Fe viene de eliminar con relativa calma a Caracas FC. El cuadro cardenal ganó los dos partidos de la serie y consiguió su tiquete con un marcador global de 5-0 gracias a los goles de Franco Fagúndez (2), Nahuel Bustos, Hugo Rodallega y Ángel Figueroa (autogol).

River Plate, por su parte, fue líder del grupo H con cuatro victorias y dos empates. En total hizo 14 puntos para dejar en el camino a RB Bragantino, Carabobo y Blooming.

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El conjunto millonario no atraviesa su mejor momento en la actualidad. Los fichajes que contrataron todavía no terminan por engranar en la idea del ‘Chacho’ Coudet, que está tambaleando en el puesto tras acumular dos derrotas consecutivas en la Liga Argentina.

Aunque ya no tiene a Juan Fernando Quintero en su nómina, River cuenta con jugadores de renombre como el defensor Nicolás Otamendi, el lateral Marcos Acuña, el volante Ángel Correa y el delantero colombiano Rafael Santos Borré.

Repetto muestra tranquilidad

Las armas de Santa Fe para imponerse en la llave de octavos de final están relacionadas con la experiencia del técnico Pablo Repetto en este tipo de instancias y la continuidad de la nómina que ganó la décima estrella a mediados de 2025.

Pablo Repetto dando instrucciones en el banco de Santa Fe. Foto: Colprensa

A pesar de la abultada victoria sobre Caracas, el cuerpo técnico pide tranquilidad. “No creo que haya cinco goles de diferencia en la eliminatoria, pero a veces se da por circunstancias, por el estado de ánimo. Creo que pasó un poco de eso. Perdieron un poco el ímpetu que tenían cuando hicimos el primer gol“, declaró Repetto.

El estratega uruguayo confía en poder eliminar a River. “Logramos el objetivo y ahora toca seguir avanzando en la Sudamericana”, dijo.

Antes de eso, se verá la cara contra Once Caldas por la fecha 2 de la Liga BetPlay y a mitad de la próxima semana jugará su suerte en la Copa BetPlay ante Unión Magdalena.