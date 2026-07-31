Se consideraba imposible de filmar: la obra maestra que Netflix resucitó y estrena en pocos días

El próximo 5 de agosto llegará a Netflix el desenlace de una de las producciones más esperadas de los últimos años. La plataforma estrenará la segunda y última parte de Cien años de soledad, una serie que logró enamoró a millones de personas amantes de la novela de Gabriel García Márquez.

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La historia de la familia Buendía atraviesa varias generaciones, mezcla realidad y fantasía y reúne un gran número de personajes cuyos destinos se cruzan constantemente, por lo que durante mucho tiempo se pensó que trasladar todo eso a la pantalla era casi imposible. Sin embargo, terminó siendo todo un éxito.

En lugar de intentar reproducir el libro al pie de la letra, apostó por mostrar las emociones, el ritmo y la esencia de la novela. Esa decisión permitió que tanto quienes ya conocían la historia como quienes nunca habían leído a García Márquez pudieran disfrutar y entender la historia.

La producción logró resolver uno de los mayores retos de la novela y permitió que el espectador pudiera seguir la historia de una familia numerosa sin confundirse.

Otro de los puntos que llamaron la atención fue el cuidado de cada uno de los deatlles, como la ambientación, el vestuario, la música y la fotografía, en donde se reunió la identidad de la obra.

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En redes sociales, los seguidores del fallecido artista colombiano han destacado la forma en la que se mostró una de las obras más importantes de la literatura en español, pues aunque fue fiel a la esencia del escrito, su adaptación permitió que llegara a un público completamente nuevo a través de la aplicación de ‘streaming’.

La primera parte dejó muchas historias abiertas y la sensación de que lo más importante todavía estaba por llegar, por lo que la segunda entrega de Netflix le dará cierre a cada uno de los personajes y su camino dentro del relato.