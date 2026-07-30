Netflix alista una nueva serie de terror que tendrá estrella de ‘Stranger Things’: no se pierda el tráiler oficial

Netflix volverá a apostar por el terror con Bajo la superficie (Below), una producción que mezcla misterio, tensión psicológica y drama familiar en una historia ambientada frente a las costas de Canadá. La serie, que llegará al servicio de streaming el 8 de octubre de 2026, reúne un elenco integrado por Josh Hartnett, Charlie Heaton —recordado por Stranger Things—, Mackenzie Davis y Ruby Stokes.

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La trama se sitúa en un aislado pueblo pesquero de Terranova, donde una serie de sucesos inexplicables altera la rutina de sus habitantes. Todo comienza con la aparición de una enigmática presencia bajo el mar, cuya fuerza empieza a provocar destrucción y a sembrar el miedo entre la comunidad, transformando un lugar tranquilo en el escenario de una lucha por la supervivencia.

En el centro de la historia está Calvin Penney, personaje interpretado por Josh Hartnett, un pescador que enfrenta el desafío de criar solo a sus tres hijos mientras intenta superar las heridas que dejaron acontecimientos dolorosos de su pasado.

La llegada de Fonda Howander, una bióloga marina encarnada por Mackenzie Davis, será determinante para investigar el origen de los extraños fenómenos. Paralelamente, Wade, el hijo mayor de Calvin, interpretado por Charlie Heaton, tendrá que afrontar conflictos personales al mismo tiempo que combate el peligro que emerge desde las profundidades.

El avance oficial difundido por Netflix opta por no revelar completamente a la criatura responsable del caos. En cambio, construye la expectativa a través de escenas cargadas de tensión, insinuando que la amenaza supera cualquier explicación conocida y que pondrá a prueba a todos los protagonistas.

Con una atmósfera sombría, paisajes costeros y un relato que combina horror, suspenso y conflictos familiares, Bajo la superficie se perfila como una de las producciones más esperadas del catálogo de Netflix para la temporada de otoño de 2026.