‘La última casa’: el thriller de terror que promete ser un fenómeno en Netflix con Wagner Moura y Greta Lee como protagonistas

Netflix está a punto de estrenar una de sus películas más esperadas este año: The Last House, título en inglés de La última casa, una cinta con referencias a Stephen King y a Steven Spielberg, que cuenta con la actuación de nada menos que las destacadas actrices Wagner Moura y Greta Lee.

Esta producción, que presenta una mezcla de ciencia ficción y terror, llegará al catálogo de la famosa plataforma de streaming en Colombia el próximo 7 de agosto de 2026. Por eso, recientemente se destapó su primer tráiler aumentando las expectativas entre los espectadores.

El cuento gótico que conquista Netflix y hace historia en la animación con el sello de Guillermo del Toro

“Una familia de cuatro miembros queda repentinamente atrapada en su casa sin posibilidad de escapar, y debe trabajar en equipo para sobrevivir contra la escasez de sus recursos y la misteriosa amenaza que los mantiene atrapados”, señala la sinopsis.

Bajo la dirección del cineasta francés Louis Leterrier, recordado por proyectos como Transporter 2 (2005), Furia de titanes (2010), Fast X (2023) y Tycoon (2024), el tráiler muestra a una familia conformada por dos adultos y dos niños encerrados de forma repentina en su vivienda debido a una amenaza externa.

Allí permanecen más de 1000 días, lo que se traduce en más de tres años, obligados a sobrevivir mientras disminuyen los suministros y los recursos.

“¿Qué demonios está pasando?”, pregunta Lee en las imágenes del adelanto cuando descubre que la casa ha quedado completamente sellada.

Sin embargo, aunque las puertas podían abrirse en cualquier momento, algo inquietante parece acechar más allá de ellas. La presencia de una amenaza desconocida en el exterior envuelve la historia en una atmósfera de tensión y peligro constante, evocando inevitablemente la sensación de angustia y misterio que caracteriza a La niebla, la célebre obra de Stephen King.

“La comida escasea y esta familia tiene que apoyarse mutuamente e intentar comprender qué les depara el futuro. ¿Qué los mantiene atrapados y cómo sobrevivirán?”, dijo el director.

Cuando parece que el encierro podría haber terminado, aparece una mujer misteriosa y sucede algo que lleva a la familia a percatarse de que salir podría no ser la decisión más segura para ellos.

Actor de ‘¿Y dónde están las rubias?’ adelanta noticias sobre la secuela de la cinta y emociona a sus fans

El reparto de esta película lo completan Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski y Gabriel Barbosa, además de Audrey Marie Henderson (Oliver Kitteridge).

Según explicó Leterrier a Tudum, esta nueva creación está inspirada en las películas de Amblin de Steven Spielberg, eligiendo efectos prácticos y artesanales que dieron como resultado una de las cintas más esperadas de este 2026 en Netflix.