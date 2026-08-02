Exfutbolista Eduardo Emilio Vilarete se someterá a difícil cirugía por grave estado de salud y enfermedad que padece

En las últimas horas ha rondado una noticia dura para la Selección Colombia: Eduardo Emilio Vilarete, quien supo defender los colores de la Tricolor durante su época como jugador, se someterá este lunes 3 de agosto a una difícil intervención, pues le amputarán una de sus piernas.

La intervención será realizada en la Clínica Los Nogales, de Bogotá, en busca de preservar su vida luego de la aparición de un sarcoma en su extremidad izquierda.

Su hija, Angélica Vilarete, fue la encargada de dar más detalles de la situación por la que atraviesa su padre. En entrevista con Gol Caracol, reveló todo lo que han tenido que afrontar como familia desde hace un tiempo.

“En este momento mi padre se encuentra atravesando una situación complicada de salud, debido a que hace aproximadamente tres meses se le descubrió un sarcoma (tipo de cáncer) en su pierna izquierda”, dijo la hija de Vilarete.

“En primera instancia se removió el tumor y se realizó una reconstrucción con cirugía plástica; desafortunadamente, durante la recuperación, reapareció más agresivo en el mismo punto”, relató sobre la permanencia de dicho mal en el cuerpo del exfutbolista.

Según la familiar de Vilarete, al exjugador le propusieron una alternativa y este accedió, aun cuando fuese sumamente dolorosa.

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“Por lo anterior, realizaron junta médica y determinaron que la opción más viable para salvar su vida es la amputación de su pierna desde 5 centímetros arriba de su rodilla. A lo que él, luego de analizarlo, aceptó“, indicó.

“Inicialmente fue muy fuerte todo, entendiendo que su vida laboral en el campo deportivo estaba activa a través de su trabajo en el Unión Magdalena. Sin embargo, luego de las charlas con los médicos y la asesoría psicológica de los especialistas de la clínica, empezó a entender mejor el tema”, contó Angélica Vilarete.

Delantero histórico para el FPC

Eduardo Emilio Vilarete fue uno de los delanteros más destacados del fútbol colombiano en las décadas de 1970 y 1980.

Debutó como profesional con Atlético Bucaramanga en 1974. Un año después se consolidó como el máximo goleador colombiano del campeonato con 18 anotaciones, rendimiento que lo convirtió en una de las grandes figuras del torneo.

A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Deportes Tolima, y regresó en varias etapas al Bucaramanga. También tuvo experiencia internacional con Deportivo Quito, Liga de Quito y Audaz Octubrino, en Ecuador, además de Deportivo Pacífico, en Perú.

Con Atlético Nacional alcanzó sus mayores éxitos, al conquistar los campeonatos colombianos de 1976 y 1981. En la temporada de 1980 firmó su mejor registro goleador con 24 tantos y terminó ubicado entre los máximos artilleros históricos del club verdolaga.

Con la Selección Colombia actuó entre 1976 y 1985. Marcó cuatro goles en el Torneo Preolímpico de 1976, anotó el único tanto colombiano en las eliminatorias al Mundial de Argentina 1978 frente a Paraguay y fue convocado para la Copa América de 1979.

Reconocido por su juego aéreo y capacidad goleadora, cerró su carrera con más de 200 goles oficiales, consolidándose como uno de los atacantes más importantes de su generación.