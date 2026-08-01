No lo llevaron al Mundial y le marcó gol al club de Gustavo Puerta: tanto retumba en Colombia

Se siguen reportando los jugadores colombianos en su regreso a Europa. Yerson Mosquera fue el último en salir a la luz y lo hizo con un gol para Wolverhampton, en la victoria por 3-0 vs. Racing de Santander.

El duelo amistoso hacía parte de la preparación de ambos clubes, los cuales preparan desde ya su campaña siguiente en busca de lograr los objetivos trazados. El zaguero puso el tercer tanto a favor de los suyos.

Fue un cabezazo con el que llegó desde atrás, que le sirvió para imponerse a su rival gracias a la fortaleza física que se le conoce desde su inicios por allá en 2020.

🇨🇴 GOOOL de Yerson Mosquera. El colombiano marcó el 3-0 de #Wolves ante #RacingSantander, al 79’, en amistoso pic.twitter.com/sPAqyhcK99 — Pipe Sierra (@PSierraR) August 1, 2026

Desde atrás saltó Mosquera para ir con toda la velocidad e impornerse a un tridente de rivales que no pudieron parar la fuerza con la que se metió al área chica Yerson.

Este talento de apenas 25 años fue parte de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026, pero finalmente no fue llevado por Néstor Lorenzo como uno de los centrales elegidos. El argentino prefirió la experiencia de Yerry Mina por encima de un joven talento como el del exjugador de Atlético Nacional.

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Ahora que se le pide al DT una renovación en el plante Tricolor, se espera que Mosquera sea más tenido en cuenta para conformar una zona defensiva robusta con buen juego aéreo y rudeza para frenar a los rivales.

Puerta no apareció en Racing

El Mundial pasado consagró a Gustavo Puerta en el equipo nacional colombiano. Se hizo un lugar en la titular por encima de otros con los que peleaba el puesto como Richard Ríos.

Gustavo Puerta, del Racing de Santander y la Selección Colombia Foto: Getty Images

Aunque tuviese tan solo 23 años, al volante no le pesó para ser uno de los bastiones de la zona medular y se hizo un gran apoyo de Jefferson Lerma, James Rodríguez, entre otros encargados de defender y la creación.

En el amistoso jugado ante Wolves a Puerta no lo citaron. De momento se mantiene en su periodo de vacaciones tras la Copa Mundo, y está a la espera de que pueda aparecer alguna oferta por su pase. Se ha escuchado interés de Zenit, Porto, entre otros, pero nada concreto hasta ahora.

Partícipe de la renovación Tricolor

Yerson Mosquera se ha consolidado como uno de los defensores colombianos con mayor proyección en el fútbol europeo.

Formado en Atlético Nacional, debutó como profesional en 2020 y un año después fue transferido al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, club que apostó por su talento para el futuro.

Yerson Mosquera jugará con Wolverhampton en la segunda división de Inglaterra esta temporada (2026/2027) Foto: CameraSport via Getty Images

En busca de continuidad, el zaguero tuvo un paso por FC Cincinnati de la MLS, donde sumó minutos y fue campeón del Supporters’ Shield en 2023. Posteriormente fue cedido al Villarreal de España, experiencia que le permitió competir en LaLiga antes de regresar al Wolverhampton para afianzarse en el fútbol inglés.

Yerson Mosquera vs. Argentina en las eliminatorias al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Su crecimiento también lo llevó a la Selección Colombia de mayores. Debutó en octubre de 2023 durante las Eliminatorias al Mundial y posteriormente marcó su primer gol con la Tricolor frente a Argentina.

Mosquera es considerado uno de los nombres llamados a liderar el recambio generacional del equipo nacional y a convertirse en una pieza importante para los próximos ciclos mundialistas.