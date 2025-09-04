Ya se conoce la titular de la Selección Colombia, este jueves 4 de septiembre, para el juego ante Bolivia en Barranquilla. La pelota rodará a partir de las 6:30 p.m. y será válido por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Así las cosas, Néstor Lorenzo tuvo que enviar a un jugador a la tribuna del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Se trata de Yerson Mosquera, defensor que se desempeña en el Wolverhampton de la Premier League. Resta esperar si será tenido en cuenta para el juego ante Venezuela, de visitante, por la jornada 18 (9 de septiembre).

Yerson Mosquera, a la tribuna para el partido ante Bolivia. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Cabe recordar que Mosquera viene de una larga lesión, y el cuerpo técnico de la tricolor lo estaría poniendo a punto.

Respecto a la titular, Lorenzo sigue confiando en sus nombres ya establecidos, aunque con algunas variantes. Por ejemplo, Daniel Muñoz está fuera por acumulación de tarjetas amarillas:

Once titular de Colombia ante Bolivia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Ante Bolivia, obligados a romper la sequía

Lejos quedó aquella Selección Colombia invicta de Néstor Lorenzo, tanto en amistosos como en eliminatorias sudamericanas. La Tricolor no gana desde el 15 de octubre de 2024, cuando goleó a Chile 4-0 en Barranquilla.

Desde ese momento, suma tres derrotas (Uruguay, Ecuador y Brasil) y tres empates (Paraguay, Perú y Argentina). Eso la estanca en el sexto puesto de la tabla de posiciones en las eliminatorias, con 22 puntos.

Con referentes como Dayro Moreno y James Rodríguez, Colombia busca la clasificación ante Bolivia. | Foto: FCF

El cuadro cafetero está en posición de clasificación directa, pero debe asegurarla. Un triunfo ante Bolivia será suficiente para estar en la cita orbital de 2026; los visitantes siguen en pelea, y Venezuela también, pero los tres puntos hacen inalcanzables a los cafeteros.

Luego de enfrentar a Bolivia en la arenosa, Colombia preparará el compromiso ante Venezuela. Será el último de las eliminatorias sudamericanas.

Néstor Lorenzo apunta alto

“A la gente, que crea. La gente recibe lo que transmitimos dentro del campo. Siempre es bueno que la gente siga creyendo y apoye. Y ustedes (prensa) desde su lugar tengan un mensaje de positivismo”, dijo Néstor Lorenzo, previo al juego ante Bolivia, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Sobre Bolivia, se sinceró: “Muchas veces cometemos el error de subestimar. Perú nos ha complicado la vida muchas veces y la última se pensaba que le íbamos a meter cuatro goles. No es fácil, son jugadores de experiencia. Todos los equipos tienen experiencia y buen pie. No es fácil, hay que abrir el partido y no dejarse llevar por las emociones y la ansiedad”.

Néstor Lorenzo busca su primer mundial con la Selección Colombia como técnico en propiedad. | Foto: AFP