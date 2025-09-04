Suscribirse

Deportes

Borrado de Néstor Lorenzo para Colombia vs. Bolivia: decisión oficial y jugador a la tribuna

La decisión se conoció apenas la nómina fue oficial y ha despertado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Redacción Deportes
4 de septiembre de 2025, 10:31 p. m.
Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia.
Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. | Foto: AFP

Ya se conoce la titular de la Selección Colombia, este jueves 4 de septiembre, para el juego ante Bolivia en Barranquilla. La pelota rodará a partir de las 6:30 p.m. y será válido por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Así las cosas, Néstor Lorenzo tuvo que enviar a un jugador a la tribuna del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Se trata de Yerson Mosquera, defensor que se desempeña en el Wolverhampton de la Premier League. Resta esperar si será tenido en cuenta para el juego ante Venezuela, de visitante, por la jornada 18 (9 de septiembre).

Yerson Mosquera durante el entrenamiento de la Selección Colombia en la sede de la FCF, en Barranquilla.
Yerson Mosquera, a la tribuna para el partido ante Bolivia. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Cabe recordar que Mosquera viene de una larga lesión, y el cuerpo técnico de la tricolor lo estaría poniendo a punto.

Respecto a la titular, Lorenzo sigue confiando en sus nombres ya establecidos, aunque con algunas variantes. Por ejemplo, Daniel Muñoz está fuera por acumulación de tarjetas amarillas:

Once titular de Colombia ante Bolivia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Contexto: Colombia vs. Bolivia: siga en vivo el partidazo en el Metropolitano de Barranquilla por la clasificación al Mundial 2026

Ante Bolivia, obligados a romper la sequía

Lejos quedó aquella Selección Colombia invicta de Néstor Lorenzo, tanto en amistosos como en eliminatorias sudamericanas. La Tricolor no gana desde el 15 de octubre de 2024, cuando goleó a Chile 4-0 en Barranquilla.

Desde ese momento, suma tres derrotas (Uruguay, Ecuador y Brasil) y tres empates (Paraguay, Perú y Argentina). Eso la estanca en el sexto puesto de la tabla de posiciones en las eliminatorias, con 22 puntos.

James Rodríguez junto a Dayro Moreno en el entrenamiento de la Selección Colombia
Con referentes como Dayro Moreno y James Rodríguez, Colombia busca la clasificación ante Bolivia. | Foto: FCF

El cuadro cafetero está en posición de clasificación directa, pero debe asegurarla. Un triunfo ante Bolivia será suficiente para estar en la cita orbital de 2026; los visitantes siguen en pelea, y Venezuela también, pero los tres puntos hacen inalcanzables a los cafeteros.

Luego de enfrentar a Bolivia en la arenosa, Colombia preparará el compromiso ante Venezuela. Será el último de las eliminatorias sudamericanas.

Néstor Lorenzo apunta alto

A la gente, que crea. La gente recibe lo que transmitimos dentro del campo. Siempre es bueno que la gente siga creyendo y apoye. Y ustedes (prensa) desde su lugar tengan un mensaje de positivismo”, dijo Néstor Lorenzo, previo al juego ante Bolivia, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Sobre Bolivia, se sinceró: “Muchas veces cometemos el error de subestimar. Perú nos ha complicado la vida muchas veces y la última se pensaba que le íbamos a meter cuatro goles. No es fácil, son jugadores de experiencia. Todos los equipos tienen experiencia y buen pie. No es fácil, hay que abrir el partido y no dejarse llevar por las emociones y la ansiedad”.

Colombia's Argentine head coach, Nestor Lorenzo, looks on during a training session at the Mas Monumental Stadium in Buenos Aires on June 9, 2025, on the eve of the FIFA World Cup 2026 qualifier football match against Argentina. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Néstor Lorenzo busca su primer mundial con la Selección Colombia como técnico en propiedad. | Foto: AFP

A su lado, un emblema de la Selección Colombia, David Ospina, lanzó: “Una clasificación al Mundial es demasiado especial, desde que inicia la Eliminatoria el objetivo principal es conseguir el cupo a la cita mundialista. Estamos cerca, pero hay que trabajarlo hasta el final, vamos a enfrentar una gran selección. Poder conseguir ese objetivo será fruto del trabajo que se ha hecho en la Eliminatoria“.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Al nuevo técnico del América de Cali lo habrían filtrado en medio del partido de Colombia: “Acordado”

2. ¿James Rodríguez juega su última doble fecha de eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia?

3. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló con Luis Carlos Vélez. Reveló detalles de la base militar de Manta

4. Marco Rubio señala como organizaciones terroristas a dos temidas bandas de Ecuador y anuncia millonaria ayuda

5. Novia de Epa Colombia envió duro mensaje en medio de la polémica que atraviesa; soltó fuertes palabras

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nestor Lorenzo Selección ColombiaSelección BoliviaEliminatorias SudamericanasYerson Mosquera

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.