Colombia vs. Bolivia hoy, EN VIVO: siga en directo el partido por la clasificación al Mundial 2026
Desde las 6:30 p. m. estará rondando el balón en la ‘casa de la selección’ para certificar el paso a la Copa Mundo.
Actualizaciones
12:00 p. m.:
Siga en directo por Semana.com el en vivo del juego entre Colombia y Bolivia.
Colombia no quiere darle más largas a la clasificación al próximo Mundial, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, durante 2026.
Este jueves 4 de septiembre, tiene la oportunidad más cercana de lograrlo si logra ganar o empatar ante Bolivia, su rival de la fecha 17.
Esta sería la formación titular de Colombia vs. Bolivia en el Metropolitano: Camilo Vargas, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.
Minuto a minuto Colombia vs. Bolivia
¡𝗧𝗼𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝗶́𝘀 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025
🆚 🇧🇴
🗓 Jueves 4 de septiembre
🕞 6:30 pm (hora COL)
🏟 Estadio Metropolitano de Barranquilla
🏆 Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Fecha 17
📺 @GolCaracol, Ditu, @CanaRCN, App Canal RCN… pic.twitter.com/cmQh02uppV
Así llega Colombia al final de las eliminatorias
Será un juego en el cual el cuadro nacional deberá manejar la inteligencia y calma, para así encontrar los espacios de cara al arco rival.
Néstor Lorenzo convocó 26 jugadores para esta doble fecha final, pero no podrá contar con todos para el mano a mano ante los bolivianos.
📸 ¡𝑻𝑶𝑫𝑶 𝑼𝑵 𝑷𝑨𝑰́𝑺 𝑪𝑶𝑵 𝑼𝑺𝑻𝑬𝑫𝑬𝑺! 🟡🟡🔵🔴— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 3, 2025
Colombia unida por un solo objetivo: 𝙈𝘼𝙉̃𝘼𝙉𝘼 𝙅𝙐𝙀𝙂𝘼 𝙀𝙇 𝙀𝙌𝙐𝙄𝙋𝙊 𝘿𝙀 𝙏𝙊𝘿𝙊𝙎 🙌#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/bHJsVVbZNe
Por acumulación de tarjetas amarillas, Daniel Muñoz y Kevin Castaño no estarán a disposición del cuerpo técnico.
Dichas ausencias obligan al argentino a mirar hacia otras posibilidades como Santiago Arias y Andrés Felipe Román.
Noticia en desarrollo...