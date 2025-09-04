12:00 p. m.: Siga en directo por Semana.com el en vivo del juego entre Colombia y Bolivia.

Colombia no quiere darle más largas a la clasificación al próximo Mundial, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, durante 2026.

Este jueves 4 de septiembre, tiene la oportunidad más cercana de lograrlo si logra ganar o empatar ante Bolivia, su rival de la fecha 17.

Esta sería la formación titular de Colombia vs. Bolivia en el Metropolitano: Camilo Vargas, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Minuto a minuto Colombia vs. Bolivia

12:00 p. m.:

🗓 Jueves 4 de septiembre

🕞 6:30 pm (hora COL)

🏟 Estadio Metropolitano de Barranquilla

🏆 Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Fecha 17

Así llega Colombia al final de las eliminatorias

Será un juego en el cual el cuadro nacional deberá manejar la inteligencia y calma, para así encontrar los espacios de cara al arco rival.

Néstor Lorenzo convocó 26 jugadores para esta doble fecha final, pero no podrá contar con todos para el mano a mano ante los bolivianos.

Por acumulación de tarjetas amarillas, Daniel Muñoz y Kevin Castaño no estarán a disposición del cuerpo técnico.

Dichas ausencias obligan al argentino a mirar hacia otras posibilidades como Santiago Arias y Andrés Felipe Román.