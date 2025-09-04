Suscribirse

Deportes

Colombia vs. Bolivia hoy, EN VIVO: siga en directo el partido por la clasificación al Mundial 2026

Desde las 6:30 p. m. estará rondando el balón en la ‘casa de la selección’ para certificar el paso a la Copa Mundo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

4 de septiembre de 2025, 7:03 p. m.
Bandera de la Selección Colombia en el estadio Metropolitano
Bandera de la Selección Colombia en el estadio Metropolitano. | Foto: Getty Images

Actualizaciones

Colombia no quiere darle más largas a la clasificación al próximo Mundial, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, durante 2026.

Este jueves 4 de septiembre, tiene la oportunidad más cercana de lograrlo si logra ganar o empatar ante Bolivia, su rival de la fecha 17.

Contexto: El último mensaje de James Rodríguez y Luis Díaz, a horas de jugar ante Bolivia: esto dijeron

Esta sería la formación titular de Colombia vs. Bolivia en el Metropolitano: Camilo Vargas, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Minuto a minuto Colombia vs. Bolivia

Siga en directo por Semana.com el en vivo del juego entre Colombia y Bolivia.

Así llega Colombia al final de las eliminatorias

Será un juego en el cual el cuadro nacional deberá manejar la inteligencia y calma, para así encontrar los espacios de cara al arco rival.

Néstor Lorenzo convocó 26 jugadores para esta doble fecha final, pero no podrá contar con todos para el mano a mano ante los bolivianos.

Por acumulación de tarjetas amarillas, Daniel Muñoz y Kevin Castaño no estarán a disposición del cuerpo técnico.

Dichas ausencias obligan al argentino a mirar hacia otras posibilidades como Santiago Arias y Andrés Felipe Román.

Noticia en desarrollo...

Noticias relacionadas

Selección ColombiaSelección BoliviaEliminatorias Mundial 2026Mundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.