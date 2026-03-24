Croacia vs. Colombia: hora y canal para ver en vivo el amistoso de la Tricolor rumbo al Mundial 2026

Primer gran reto del año para la Selección Colombia con miras a su participación en el Mundial 2026. Esta vez, el rival de turno será Croacia, selección subcampeona del mundo en Rusia 2018.

Dicha nación europea es una de las de mayor crecimiento deportivo en los últimos años. Figuras como Luka Modrić, Mateo Kovačić, Josip Stanišić, entre otros, le han permitido acumular una camada de jugadores que le han hecho ganar un lugar entre las grandes potencias de Uefa.

Los jugadores de Croacia celebran el pase al Mundial 2026 en Rijeka. Foto: AFP

Para el combinado colombiano el jugar ante Croacia es un reto mayor, pues es enfrentar a una nación que viene en alza y será un termómetro real para saber cómo se está de cara a la próxima Copa del Mundo.

Esta será la primera vez que ambos países se enfrenten en la historia. Nunca antes se había dado un duelo amistoso así en seleccionados mayores, ni tampoco en competencias oficiales.

Hora y canal para ver en vivo a la Selección Colombia:

Croacia vs. Colombia

Amistoso internacional

Día: jueves 26 de marzo

Hora: 6:30 p.m.

Canal: Caracol y RCN Televisión

Estadio: Camping World Stadium, de Orlando

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¿Cómo llega el equipo de Néstor Lorenzo?

En los últimos cinco partidos jugados, la Tricolor ha logrado llevar una buena seguidilla de resultados. Permanece invicto en sus últimas salidas, lo que llena de confianza a un grupo que espera ser protagonista en la próxima cita mundialista.

Ante Venezuela, por Eliminatorias (3-6), y México (0-4) Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0) se produjeron victorias en amistosos. Únicamente ante Canadá (0-0) no se logró salir victorioso en los partidos de preparación.

Selección Colombia en los últimos amistosos del 2025. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Comparativamente, los rivales de las fechas Fifa pasadas con respecto a estos que se avecinan, dan cuenta de que de cara al Mundial los juegos ante Croacia y Francia serán los más difíciles de la Tricolor antes de adentrarse en el grupo K donde se medirá a Uzbekistán, Repechaje 1 y Portugal.

Néstor Lorenzo y los suyos ya se han ido juntando en Estados Unidos para lo que será el partido del próximo jueves en la noche.

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Al arribo a uno de los entrenamientos, el argentino ha dado sus sensaciones sobre los retos próximos. En su análisis explicó los motivos que lo han llevado a elegir esos dos equipos para medirse a finales de marzo.

“Hay distintas escuelas de fútbol y modos en cada continente, quisimos jugar con un fútbol más físico con Canadá, Australia y Nueva Zelanda y ahora vamos a jugar con dos europeos, que más allá que lo sean, son dos de los mejores equipos de los últimos 10 años, llegaron a finales y semifinales de los dos últimos mundiales, competir contra los mejores nos va a exigir a levantar ese nivel”, explicó Lorenzo.

James Rodríguez, figura de Minnesota United y Selección Colombia Foto: Getty Images

Una incógnita que hay sobre los llamados por el argentino es el nivel de James Rodríguez. Si bien ya empezó a sumar minutos en Minnesota United, no convence que con tan poco ritmo hubiese sido tenido en cuenta.

Al corte de esto salió el seleccionador para decir: “Ha tenido muy pocos minutos, pero esperemos que de aquí a mayo complete y se ponga en forma con todo lo que queda acá en la MLS”.