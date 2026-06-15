Uruguay decepciona ante Arabia Saudita y se hunde con España: tabla de posiciones del grupo H

Uruguay se unió a la lista de selecciones sudamericanas que no han podido ganar en la primera fecha del Mundial 2026. El combinado charrúa empató frente a Arabia Saudita (1-1) y comprometió sus opciones de clasificar a la siguiente fase.

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En el grupo H sucedió todo lo contrario a la lógica: España empató frente a Cabo Verde y Uruguay tampoco pudo frente a los saudíes.

A raíz de estos resultados, Arabia Saudita, Uruguay, España y Cabo Verde terminan todos igualados con un punto en la tabla de posiciones.

A Uruguay le faltó pólvora

Nombre por nombre, Uruguay tenía ventaja sobre Arabia Saudita. El equipo de Marcelo Bielsa salió con lo mejor que tiene, buscando una victoria que le hiciera olvidar las dudas de los amistosos.

Así formó la celeste: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Federico Viñas, Maxi Araújo y Darwin Núñez.

Como era de esperarse, tuvieron las mejores opciones del primer tiempo, pero se encontraron con una muralla llamada Mohammed Al Owais.

Después de tanto internarlo, la moneda cayó por el lado de los árabes. Al minuto 41, el defensor Abdulah Al-Amri ganó de cabeza en el segundo palo y mandó a guardar el primero del partido para silenciar a la parcialidad uruguaya.

Bielsa movió el banquillo en el entretiempo. Buscando más explosividad en ataque, le dio ingreso a Agustín Cannobio en lugar de Darwin y a Juan Sanabria por Viña en la banda izquierda.

Es cierto que Uruguay mejoró en la generación de juego, pero le costó conseguir el empate. La aplicada defensa saudí y una presentación antológica de su arquero alargaron la tortura de los miles de asistentes al Hard Rock Stadium de Miami.

Maxi Araújo decretó el empate

El grito de gol apenas se pudo desahogar sobre el minuto 80. Maxi Araújo capturó un rebote dentro del área y remató de primera para ilusionarse con la posibilidad de remontar.

Maxi Araújo, autor del gol de Uruguay contra Arabia Saudita. Foto: AP Photo/Lynne Sladky

El problema es que quedaban muy pocos minutos para evitar el tropiezo ante un rival supuestamente más sencillo. El reloj condenó el empate de Uruguay, que desaprovechó una oportunidad única de ponerse al mando del grupo y sacarle ventaja a España.

Las selecciones sudamericanas siguen sin ganar en el Mundial 2026: Paraguay sufrió una dura goleada a manos de Estados Unidos, Brasil empató frente a Marruecos y Ecuador cayó ante Costa de Marfil.

Las últimas esperanzas para la Conmebol son Argentina y Colombia. El combinado albiceleste juega este martes frente a Argelia en el grupo J y la selección hará lo propio ante Uzbekistán en el grupo K.