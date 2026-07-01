Marcelo Bielsa revela qué pasó en el camerino de Uruguay: sacó intimidades de Valverde y Muslera

Marcelo Bielsa anunció su salida de Uruguay y reveló todos los detalles sobre la relación con los jugadores durante el Mundial 2026. El entrenador argentino hizo hincapié en los casos de Federico Valverde y Fernando Muslera, referentes de la selección charrúa.

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En más de hora y media de ida y vuelta con la prensa, el excéntrico entrenador argentino mostró su “tristeza” por la eliminación mundialista. Reiteró que “no fue suficiente” su gestión y defendió la entrega de sus jugadores en el campo.

“La gestión que yo hice de los recursos con que contaba, me refiero a la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente”, dijo Bielsa en el estadio Centenario de Montevideo.

“Hicimos lo imposible, me sentí acompañado en la búsqueda del objetivo por los jugadores”, agregó el DT.

Marcelo Bielsa dio una rueda de prensa en el Estadio Centenario de Montevideo tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Matilde Campodonico

¿Qué dijo Bielsa sobre Federico Valverde?

Una de las preguntas claves fue sobre su relación con Federico Valverde, capitán de Uruguay, a quien retiró del campo en el partido contra España cuando se estaban jugando la clasificación.

“De ninguna manera considero que lo expuse. Yo nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador, porque creo que las merece”, explicó.

Bielsa contó que tuvo una conversación con Valverde en la que le dijo que pensaba usarlo como lateral, extremo o volante interior, ya que en todas las posiciones se había destacado en el Real Madrid. “Si existe un conflicto, yo lo ignoro, porque nunca tuve un problema con él”, declaró.

💥 Esto de BIELSA sobre las charlas a los jugadores de URUGUAY es BRUTAL



Deja a los futbolistas prácticamente como LERDOS… y razón no le falta:



“Las charlas eran fraccionadas y NUNCA superiores a 10 minutos. Consulte con expertos para adaptarme a mentalidades más jóvenes y me… https://t.co/fBDr0h9ObZ pic.twitter.com/SUWCt2XcBl — Madrid Sports (@MadridSports_) June 30, 2026

Y también habló de Muslera

El director técnico explicó que Fernando Muslera tuvo un quebranto de salud en la previa del duelo ante España, con registro de 38,1 de fiebre, pero que “estaba en condiciones absolutas de poder jugar”.

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El portero de 40 años se transformó en este Mundial en el único jugador en disputar cinco Copas del Mundo con la celeste y en el que jugó más partidos (19) en el magno torneo. Hitos relegados por fallos, incluido un error determinante para el tanto del triunfo de España.

Muslera pidió salir tras el primer tiempo ante los europeos porque “estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculándolo con situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar”, para no obstaculizar una posible remontada, confesó Bielsa.

Marcelo Bielsa dando charla técnica a los jugadores de Uruguay. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Intimidades del camerino

Bielsa negó rotundamente que los jugadores le hayan pedido cambiar la táctica para enfrentar los partidos, pero admitió a la prensa que durante el Mundial volvió a ceder a pedidos que ya se habían planteado por los futbolistas en medio de las turbulencias tras la derrota 5-1 ante Estados Unidos en noviembre.

Dijo que hizo concesiones sobre el pedido de los jugadores para entrenar todos juntos, cuando el entrenador prefiere hacerlo en dos grupos, y la queja sobre la extensión de las charlas.

“Si los mensajes saturan, en vez de servir, obstaculizan”, resumió el DT, que terminó en el Mundial su contrato con Uruguay.

*Con información de la AFP.