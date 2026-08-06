Uruguay presentó a su nuevo director técnico: toma las riendas en reemplazo de Marcelo Bielsa

Diego Forlán fue presentado como nuevo director técnico de Uruguay. El legendario delantero vuelve a vestirse de celeste para asumir las riendas de la selección de mayores y la selección sub-20, tomando el puesto que Marcelo Bielsa dejó libre tras el Mundial 2026.

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“Diego Forlán vuelve a casa” para estar “a cargo de la Selección Sub-20 y la Selección Mayor”, señala el escueto comunicado difundido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En principio, su contrato será de manera interina y sin objetivos claros rumbo al Mundial 2030, en el que Uruguay se perfila como anfitrión del partido inaugural.

Líder de la generación que devolvió a Uruguay a la élite del fútbol, con un cuarto puesto en Sudáfrica-2010, Forlán dirigirá los amistosos que dispute el combinado charrúa en septiembre y octubre de este año, y también en marzo de 2027.

Reconstrucción tras el Mundial 2026

El paso de Marcelo Bielsa dejó heridas en la selección uruguaya. En el Mundial 2026 se acumuló su segunda eliminación consecutiva en fase de grupos, una crisis que enciende todas las alarmas.

Un opaco Federico Valverde en el mediocampo, un Darwin Núñez sin peso en ofensiva y un errático Fernando Muslera en el arco fueron parte de la apuesta del excéntrico timonel argentino que será recordada como una de las más pobres en la historia mundialista del bicampeón (1930 y 1950).

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La elección de Forlán genera incertidumbre y expectativas a la par, en una afición que idolatra la carrera del exdelantero, pero que tiene escasas referencias para decodificar su perfil de entrenador.

Diego Forlán, exdelantero y leyenda de Uruguay. Foto: Getty Images

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El exdelantero colgó los botines a los 40 años en 2019 y se estrenó como entrenador en la temporada 2020 con el popular Peñarol de Montevideo. Apenas once partidos después dejó el cargo por malos resultados.

Su otra experiencia en el banquillo se dio en 2021 cuando estuvo durante doce partidos al frente de Atenas de San Carlos, en la segunda división del fútbol uruguayo.

Con un diminuto recorrido como entrenador, Forlán encandila por su exitosa carrera como delantero que inició en Independiente de Argentina. Armador del ataque y goleador del equipo con cinco tantos, Forlán guio a la celeste a un despertar, tras décadas de ostracismo.

Dirigido por Óscar Tabárez, junto a Luis Suárez y Edinson Cavani formaron un tridente ofensivo que en 2011 tuvo su premio al conquistar en Argentina —con dos goles del ’10′ en la final— la decimoquinta Copa América en la historia del equipo charrúa.

Reconocido por su trato cordial y lejano a la polémica, Forlán lamentó tras la eliminación de Uruguay en Norteamérica que el equipo no llegó de la mejor manera. “Ya veníamos con problemas internos”, señaló.

*Con información de la AFP.