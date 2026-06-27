Marcelo Bielsa, en la mirada de los medios por su reacción explosiva a una reportera tras la eliminación uruguaya del Mundial 2026

Los líos entre la selección uruguaya de fútbol siguen presentando un estado de crisis, al ser derrotados 1-0 por la selección de España. Con ese resultado, los charrúas fueron eliminados del Mundial 2026 al solamente registrar dos puntos durante sus 3 encuentros en la fase de grupos.

“Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte”: Muslera se disculpa tras error que eliminó a Uruguay del Mundial 2026

Aparte de lo que es considerada por varios hinchas de la albiceleste como una decepción, el encuentro tuvo varios elementos que recalcan la decadencia que ha sufrido el conjunto sudamericano.

Entre ellos se encuentra el fallo abismal del guardameta experimentado Fernando Muslera, cuyo error provocó la eliminación de su equipo y que tuviera que ser sustituido en el entretiempo.

Otra fue una de las decisiones más polémicas por parte del técnico de la selección, Marcelo Bielsa, quien en los primeros minutos del segundo tiempo sustituyó al capitán del equipo, Federico Valverde, mientras el equipo aún seguía en el proceso de remontar el encuentro y no quedar eliminados.

Las imágenes en redes sociales mostraron el descontento del mediocampista del Real Madrid, quien ni siquiera miró a Bielsa tras el cambio.

No obstante, las polémicas hacia Marcelo Bielsa continuaron incluso después de que finalizara el encuentro.

La explosión de Bielsa tras la eliminación de Uruguay

Durante una entrevista con el canal de televisión DAZN, el entrenador argentino provocó un momento sumamente incómodo al reaccionar de una manera explosiva luego de que Uruguay perdiera el encuentro ante España.

Allí, Bielsa fue captado gritándole a la reportera incluso antes de que comenzara la entrevista. “¡Dale de una vez!” fue lo que exclamó el técnico de la selección uruguaya, quien durante el desarrollo de la entrevista mantuvo un comportamiento mucho más frío, seco y con respuestas simples, sin mayor explicación de las preguntas que le realizaban.

"Bielsa":

Porque enloqueció y pegó un grito a una periodista tras su derrota contra España en el Mundial 2026.pic.twitter.com/eC86esksQU — Tendencias (@TTendenciaX) June 27, 2026

Más allá del enojo que tuvo en el momento, el entrenador en rueda de prensa fue bastante autocrítico con el rendimiento que tuvo el equipo durante el torneo, indicando que no pudo sacar lo mejor de sus jugadores y repotenciar a la que una vez fue la mejor selección del mundo.

Con este resultado, Uruguay vuelve a quedar por segunda vez consecutiva eliminada en fase de grupos de un Mundial de fútbol.

Críticas a Bielsa

Tras los hechos ocurridos en la noche del viernes 26 de junio de 2026, varios medios y periodistas locales expresaron su disgusto ante la actitud de Bielsa.

Una de las más notables fue la de la reconocida periodista uruguaya, Ana Inés Martínez, quien se expresó duramente con el rendimiento de Bielsa en la selección.

“Es un atrevido. Lo que pasa es que yo ya tengo la postura hace un montón de tiempo; yo entiendo que te calientes con Marcelo Bielsa, pero nos tendríamos que haber calentado antes para que lo rajaran antes, así nomás”, comentó en el programa Quedó Picando de El Observador.