Marcelo Bielsa contó la verdad detrás del cambio de Muslera: arde polémica en Uruguay

Luego de sustituir al portero Fernando Muslera, en el partido de Uruguay contra España este viernes, 26 de junio, Marcelo Bielsa habló con DSports y explicó la razón del cambio: “Yo no tomé la decisión, la tomó el mismo muslera”.

"MUSLERA TOMÓ LA DECISIÓN DE SALIR"



Marcelo Bielsa lamentó la derrota por 1-0 de Uruguay ante España y comentó las salidas de Nando y Valverde.@SoleSejas.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TDGPlRrnYS — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Además, cuando le indagaron qué habló con Muslera en el camerino, dejó con un evidente gesto de malestar la palabra “nada”.

TOTALMENTE ENOJADO: La broca de Bielsa y su explicación por los cambios de Muslera y Valverde en la derrota de Uruguay ante España.



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España sentencia el fracaso mundialista de Uruguay: clasificados y eliminados del grupo H

La complicidad de Muslera en el lapidario gol de España

Corrían 41′ de partido, cuando el español Álex Baena sacó un remate con su pierna derecha que, a priori, podía ser controlado, o al menos despejado, por el portero uruguayo Fernando Muslera. Sin embargo, al experimentado guardameta de 40 años se le acabó colando el balón en propia puerta.

¡GOL DE ESPAÑA!



Álex Baena con un remate cruzado puso el 1-0 ante Uruguay. pic.twitter.com/q7bk3eFP5z — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

INCRÉDULO: así vivió El Loco Bielsa el gol de Álex Baena para el 1-0 de España ante Uruguay.



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Ese 1-0 fue suficiente para desatar la gran polémica, pues con ese marcador, España acabó líder del grupo H y dejó a Uruguay fuera de la Copa del Mundo.

A los charrúas les servía el triunfo, o un empate, pero al final el segundo puesto lo ocupó la sorpresa del grupo, Cabo Verde, que también este viernes supo aguantar un duro empate contra Arabia Saudí y eso le valió para meterse en los 16avos.

Como el gol fue al primer tiempo, se fueron al descanso con ese 1-0 y para la segunda mitad se vio la gran sorpresa: Bielsa había decidido sacar a Muslera para darle ingreso a Sergio Rochet. El estadio Guadalajara, y los aficionados en redes sociales, empezaron a comentar la situación.

¿LOCURA DEL LOCO? Luego de su error en el 1-0 de España ante Uruguay y un Mundial con muchas dudas, Bielsa reemplazó a Muslera en el entretiempo e ingresó Rochet.



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Fue apenas una radiografía de lo que se evidenció de Uruguay en los últimos días. Rumores de la prensa afirman que, previo al partido contra España, la relación entre los jugadores charrúas y el técnico Bielsa estaba completamente rota. No está confirmado, y muy posiblemente no se hablará de ello, pero desde el Cono Sur lo dan como un hecho.

También, en pleno España vs. Uruguay, una imagen se volvió rápidamente viral. Bielsa decidió sustituir a Federico Valverde (57′) y al jugador del Real Madrid no le gustó para nada el cambio. Tanto así, que le dejó ver su molestia a Marcelo, con el gesto de no saludarlo.

OTRO CAMBIO DE BIELSA: El Loco decidió sacar a Fede Valverde para que ingrese Viñas. Así fue la reacción del Pajarito en el banco.



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Ya con la eliminación de Uruguay confirmada, lo que se espera es un comunicado por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol que detalle el futuro de Marcelo Bielsa. Todo apunta a que el estratega argentino no va a seguir al mando del equipo, información que ciurcula desde antes del arranque del Mundial 2026.