Marcelo Bielsa no aguantó y tomó decisión sobre Fernando Muslera: complicidad en el gol de España lo condenó

Este viernes, 26 de junio, España se fue al descanso (1-0) ganando sobre Uruguay, durante la tercera fecha del grupo H, en la fase de grupos del Mundial 2026, que se desarrolló en el estadio Guadalajara.

Noruega y Francia definieron al líder del grupo I: tabla de posiciones final en el Mundial 2026

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El tanto de la ventaja española llegó a los 41′ del primer tiempo. Alex Baena remató dentro del área, con pierna derecha, en un tiro que parecía suave, pero que acabó colándosele al portero de Uruguay, Fernando Muslera.

¡GOL DE ESPAÑA!



Álex Baena con un remate cruzado puso el 1-0 ante Uruguay. pic.twitter.com/q7bk3eFP5z — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Las críticas sobre Muslera ocupan todas las redes sociales, cuestionándolo porque, según expresan, pudo haber hecho más en la acción.

Además, puso en jaque a la selección de Uruguay, que si no remonta de cara al segundo tiempo, quedará fuera de la Copa del Mundo 2026.

Bielsa sacó a Muslera para el segundo tiempo

Todo parecía normal en Guadalajara de cara al segundo tiempo. Más allá de la necesidad uruguaya por remontar, se esperaba que el técnico de los charrúas, Marcelo Bielsa, acomodara el equipo con un par de cambios. Era el todo o nada.

Sin embargo, se armó la polémica en suelo mexicano. Los hinchas presentes en el estadio, y los que seguían el juego por transmisión de televisión, notaron algo contundente: Marcelo Bielsa decidió sacar a Fernando Muslera.

¿LOCURA DEL LOCO? Luego de su error en el 1-0 de España ante Uruguay y un Mundial con muchas dudas, Bielsa reemplazó a Muslera en el entretiempo e ingresó Rochet.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/sVdWs34DJA — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026

Es una determinación poco habitual en el fútbol. Usualmente la sustitución de un portero se da por lesión, o de cara a una tanda de penales. Es cierto que el técnico tiene potestad de tomar sus determinaciones, pero queda en evidencia que la complicidad de Muslera en el gol de España le costó el lugar.

Quien entró por Muslera fue Sergio Rochet, con la responsabilidad de evitar más goles por parte de España, algo que terminaría de liquidar las pocas esperanzas que le quedan a Uruguay de cara al segundo tiempo.

Ahora sí, se vienen 45′ restantes de infarto en Guadalajara. España, como una de las favoritas, espera liquidar el partido a su favor y acabar con el liderato de la zona. Al frente, un combinado charrúa que sigue metido en polémica, como en toda la semana, tras rumores de la prensa que señalan que la relación entre Bielsa y el plantel está quebrantada.

Desde antes de la Copa del Mundo 2026, y debido a decisiones que habrían generado malestar, está en duda la continuidad de Marcelo Bielsa. Hasta el propio estratega de 70 años dejó ante la prensa las dudas sobre su estadía.