Uruguay se juega la vida en el Mundial 2026 este viernes. Frente a España, los dirigidos por Marcelo Bielsa están obligados a ganar para poder seguir en la cita mundialista que se desarrolla en Norteamérica.

Si bien buena parte del país tiene ilusión, lo que se ha transmitido en las últimas horas desde la sede de entrenamientos del elenco celeste daña dichas esperanzas. Según versiones de la prensa charrúa, se habría presentado un lío entre algunos jugadores y el DT mencionado.

Bombazo en Uruguay antes de jugar contra España. Informa ESPN. Valverde, Rochet, Ugarte y Bentancur le dijeron a Bielsa que no aguantan más.



-"Estamos cansados"

-"Queremos cambiar los entrenamientos"

-"Queremos jugar en bloque bajo y al contragolpe"pic.twitter.com/mH9zSsbJM1 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 26, 2026

Al parecer, Fede Valverde quien es uno de los capitanes, además de Sergio Rochet, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur, se habrían plantado contra el seleccionador para manifestarle su inconformismo por la manera en la que los tiene entrenando.

Al parecer, no aguantan tales exigencias desbordadas del argentino. Un periodista de ESPN llegó a mencionar lo que supuestamente le dijeron a Bielsa: “Estamos cansados”, “queremos cambiar los entrenamientos” y “queremos jugar en bloque bajo y al contragolpe”, señalan.

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De ser así, esta no sería la primera vez que a Marcelo Bielsa se le arma un lío en medio de una competición. En la pasada Copa América disputada también en Estados Unidos, quien se peleó con el entrenador fue el goleador, Luis Suárez.

Quepa recordar que el argentino una vez termine la participación de Uruguay en el certamen mundialista dejará el cargo. Dicha decisión fue anunciada meses antes de que iniciara la competición que hoy disputan.

Se siente inferior a España

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reconoció el jueves que su par de España, Luis de la Fuente, ha logrado “un fútbol mucho más bonito” que el suyo previo al decisivo choque entre ambas selecciones por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026.

La Celeste y España se enfrentan el viernes (7:00 p.m. - hora de Colombia) en Guadalajara. Sumar es vital para los charrúas en su intento por clasificar a 16avos de final, mientras que La Roja está virtualmente clasificada.

Marcelo Bielsa, técnico de la Selección de Uruguay. Foto: FIFA

Bielsa calificó de “exquisito” el juego de España, que lidera el Grupo H con cuatro puntos. Le siguen Cabo Verde y Uruguay con dos unidades y cierra Arabia Saudita con una.

Más temprano, De la Fuente elogió a Bielsa, de quien se dijo “admirador”.

“Cuando estuvo en el Athletic de Bilbao (de 2011 a 2013), pasé varios meses observando todos los entrenamientos, los grabé todos”, recordó el entrenador español, exjugador del club vasco. “He aprendido mucho de él, es realmente un entrenador muy innovador”.

Sobre la Roja, el argentino Bielsa expresó que su juego “es asociativo. La creación tiene una atención prioritaria en cuanto a las facetas de su juego, por lo cual habrá que defender y no será sencillo defender”.

Lamine Yamal, el arma más fuerte de España vs. Uruguay. Foto: Getty Images

El objetivo del Loco Bielsa para el duelo es que España “disponga de menos tiempo del balón”.

Detalló que “habrá pleitos” entre la joya de 18 años Lamine Yamal y el defensa charrúa que lo enfrente.

Después de Bielsa, el atacante Rodrigo Aguirre dijo en rueda de prensa que la clasificación de Uruguay “depende pura y exclusivamente” de ellos mismos.

*Con información de la AFP.