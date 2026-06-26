Canal y hora para ver Colombia vs. Portugal, el partidazo estelar por el grupo K del Mundial 2026

Este sábado, 27 de junio, la Selección Colombia se jugará todas sus cartas para terminar como líder del grupo K en el Mundial 2026. El rival será Portugal, una de las selecciones favoritas al título en esta edición.

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La Tricolor llega en la primera casilla con seis puntos producto de sus victorias ante Uzbekistán y RD Congo, mientras que el combinado portugués empató contra los africanos en el debut y luego tomó revancha goleando a la selección uzbeka.

La victoria contra Portugal es clave para Colombia, pues le asegura un camino más despejado hacia el objetivo de jugar los ocho partidos. El empate también le basta al equipo de Néstor Lorenzo para terminar en la cima del grupo K.

¿Cuándo y dónde juega Colombia vs. Portugal?

El partido está programado para este sábado, 27 de junio, a las 6:30 de la noche en el Hard Rock Stadium de Miami, mismo escenario donde se jugó la final de la Copa América 2024.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Portugal?

La transmisión de Colombia vs. Portugal estará disponible en cuatro canales: DirecTV Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney +.

Los usuarios de dispositivos móviles tienen otras alternativas gratuitas como Ditu y la app Canal RCN, o plataformas por suscripción como Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

Este es el partido más esperado de la fase de grupos, según las cifras entregadas por la FIFA. La boletería se agotó en cuestión de horas y habrá lleno total en Miami para ver el reencuentro de James Rodríguez con Cristiano Ronaldo.

La única forma de conseguir entradas para el partido de Colombia vs. Portugal es por reventa, pero los precios alcanzan valores elevados entre 2000 y 4000 dólares.

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En la interna de Portugal ya visualizan un estadio en el que serán visitantes por la cantidad de colombianos que han hecho parte de la fiesta del Mundial 2026. “Contra Colombia podremos tener más colombianos que gente que quiera que Portugal gane”, dijo Bruno Fernandes.

Cristiano también llenó de elogios a la Selección Colombia: “Vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar”.

Más allá de tener el tiquete asegurado, en el camerino de la Tricolor están llenos de confianza y convencidos de poder dar el batacazo contra Portugal. “Aun con más ganas, con más hambre. Llevamos dos escalones de ocho y ahora pasar página y pensar en lo que es Portugal”, dijo Daniel Muñoz.

Alineaciones probables

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pepdro Neto, João Félix, Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo.

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Ficha técnica Colombia vs. Portugal