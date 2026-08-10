Deportes

Angustia en Deportivo Pereira por terremoto: jugador reveló cómo se vivió en la interna

Fue Walmer Pacheco uno de los primeros jugadores del FPC en pronunciarse tras la tragedia que vive el país. Dio a conocer cómo está el plantel que permanecía lejos de sus familias y demás compañeros del club.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
10 de agosto de 2026 a las 1:23 p. m.
Walmer Pacheco, jugador del Deportivo Pereira. Dicha ciudad fue una de las más afectadas por el terremoto vivido en Colombia.
Walmer Pacheco, jugador del Deportivo Pereira. Dicha ciudad fue una de las más afectadas por el terremoto vivido en Colombia. Foto: Captura a video de ESPN

Walmer Pacheco, del Deportivo Pereira, fue uno de los primeros jugadores en hablar del terremoto que vivió Colombia durante la mañana de este lunes, 10 de agosto.

El lateral que ya estaba instalado en Barranquilla, donde iba a jugar en la noche el partido de Liga BetPlay correspondiente a la fecha, dio a conocer que la grave situación nacional no les permitía “hacernos ajenos a lo sucedido”.

Al ser el departamento de Risaralda uno de los más afectados, Pacheco dio a conocer que el deseo generalizado del grupo de jugadores que ya permanecía en el Atlántico era el de retornar para estar con sus familias: “Queremos devolvernos así sea por tierra”.

A su vez, dio cuenta de la angustia que tuvieron por un compañero que se quedó en Pereira y del cual no tenían comunicación. “Tuvimos el escrito de un compañero (Jorge Martínez)”, de quien confirmó que ya se supo su paradero.

“La mamá nos llamaba llorando”, mencionó de la preocupación que hubo en el equipo matecaña.

Pereira, Millonarios y Medellín fueron de los primeros equipos en pronunciarse tras el terremoto en Colombia.
Clubes de Colombia reaccionan tras el terremoto y la decisión de Dimayor: Pereira, Millonarios y más
Pronunciamiento oficial desde la Federación Colombiana de Fútbol por el terremoto en Colombia este lunes.
Terremoto en Colombia: Federación Colombiana de Fútbol envió un mensaje a los damnificados

Aplazamiento indefinido

En principio, la Dimayor emitió un comunicado en el que avisaban que los partidos de este lunes se jugarían el martes (11 de agosto).

Esa fue la solución inicial para garantizar el desarrollo de la jornada que estaba por disputarse. Sin embargo, ante la complejidad del panorama, las autoridades actualizaron su decisión y, en particular, para el partido entre Junior y Deportivo Pereira adoptaron una nueva determinación.

“Teniendo en cuenta que Pereira ha sido una de las ciudades más afectadas por el terremoto, se ha decidido aplazar de manera indefinida el partido entre Junior y Deportivo Pereira, correspondiente a la Fecha 4 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026″, comunicaron.

“Desde la 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 nos solidarizamos con todos los integrantes del @DeporPereiraFC, especialmente con sus jugadores, miembros del cuerpo técnico y sus familias. Los acompañamos en este difícil momento”, extendieron.

Finalmente, guardaron prudencia para decir una nueva fecha en la que se juegue dicho partido en mención: “La nueva fecha y hora del encuentro serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales de la 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑”.

Demás partidos programados que pasan provisionalmente para el martes 11 de agosto:

Águilas Doradas vs. Llaneros FC

Independiente Medellín vs. Millonarios

Junior acepta la decisión

Para quien iba a oficiar como local este lunes vs. Deportivo Pereira, es entendible lo dispuesto por Dimayor y lo acata. A la par de que les envía un mensaje a sus hinchas como forma de solidarizarse por las dificultades que puedan estar pasando.

Edificio colapsado en el centro de Pereira tras el terremoto de este lunes.
Edificio colapsado en el centro de Pereira tras el terremoto de este lunes. Foto: Redes sociales

“Ante el fuerte movimiento sísmico registrado durante el día de hoy en diferentes zonas del país, Junior FC expresa su solidaridad y acompañamiento a todos los colombianos, especialmente a las familias y comunidades que se han visto afectadas por esta situación”, expresa el elenco rojiblanco.

“Invitamos a toda nuestra familia rojiblanca a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades y permanecer atentos a los canales oficiales de información. Hoy, el fútbol se une al país”, extienden.