Comunicado de Dimayor por terremoto en Colombia: decisión oficial con los partidos de este 10 de agosto

Para Colombia la mañana de este lunes, 10 de agosto, fue triste. Un terremoto de gran magnitud afectó zonas del país como el Valle del Cauca, Risaralda, Manizales, entre otras más.

El fútbol colombiano no fue ajeno a esta situación y unas cuantas horas después del evento que sacudió al país, estos emitieron una comunicación donde dieron a conocer las primeras decisiones tomadas sobre la fecha programada del balompié local.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR expresa su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico registrado durante el día de hoy en diferentes zonas del país”, inicia diciendo la entidad.

“Desde la DIMAYOR, y en representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho”, completan solidarizándose con la situación.

Aplazamiento de los partidos de este 10 de agosto

“Ante esta situación y considerando el bienestar y la seguridad de todos los actores que hacen parte de nuestro fútbol, la DIMAYOR ha tomado la decisión de aplazar la fecha programada para el día de hoy”, comunicaron la determinación tomada por los clubes adscritos.

“Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programadas. Asimismo, los partidos programados para el martes se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios”, decidieron del cambio de fechas que quedó estipulado.

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Dimayor se pronunció sobre canal de TV que transmitirá el FPC: se supo decisión inicial

“La DIMAYOR y sus 36 clubes profesionales reiteran su solidaridad con todos los afectados y hacen un llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades y permanecer atentos a la información oficial. Hoy, el fútbol se une al país”, completan.

Partidos programados que pasan para el martes 11 de agosto:

Así pues, seis clubes son los que no podrán jugar este lunes como lo tenían previsto.

Águilas Doradas vs. Llaneros FC

Independiente Medellín vs. Millonarios

Junior vs. Deportivo Pereira

En la interna del Deportivo Pereira han reportado que existe preocupación por sus familiares. Según lo reportado por el periodista de Win Sports, Pipe Álvarez: “Varios jugadores no se pueden comunicar con sus familiares, hay integrantes del CT que sufrieron graves afectaciones en sus viviendas… están muy preocupados”.

Club se solidariza con las víctimas

El equipo de una de las ciudades más afectadas emitió un primer pronunciamiento. Fue el Deportivo Pereira, el cual se solidarizó con los habitantes de dicho territorio, así como con los de las otras zonas del país que sufrieron por el movimiento telúrico.

“Enviamos un abrazo de solidaridad a todos los risaraldenses y colombianos afectados por el fuerte sismo de este 10 de agosto. Ante esta difícil situación, Dimayor aplazó la fecha de hoy para mañana en el mismo horario y jugaremos este martes ante Junior”, difundieron.