América de Cali anuncia decisión por el caso Yhormar Hurtado: respuesta a Dimayor

Este miércoles, 5 de agosto, América de Cali se pronunció por el caso de su jugador, Yhormar Hurtado. Cabe recordar que tanto el club como el jugador se encuentran envueltos en polémica, luego de las reclamaciones por parte de Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó.

Primera decisión de Dimayor por la polémica de Yhormar Hurtado: malas noticias para América

El reclamo está basado en una queja formal, donde aparentemente Hurtado habría infringido el reglamento de Fifa, luego de disputar partidos oficiales con tres equipos en una misma temporada (Always Ready, Deportes Tolima y América de Cali).

Dimayor, en su resolución de 071 de 2026, publicada el pasado 4 de agosto, anunció su decisión provisional:

“Medida provisional adoptada por el Comité Disciplinario del Campeonato, consistente en suspender temporalmente al señor Yhormar David Hurtado Torres, jugador del registro del Club América de Cali S.A., por un término de siete (7) días calendario, con ocasión a las denuncias de partido formuladas por IDBDC Albinegro S.A. y el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club F.C.S.A. S.A. por los hechos que tuvieron lugar en los partidos disputados por la 1ª y 2ª Fecha la Liga BetPlay Dimayor II 2026 respectivamente, contra el Club América de Cali S.A.”.

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Respuesta de América de Cali a la Dimayor

También en un comunicado oficial, desde América de Cali, el cuadro escarlata emitió su respuesta oficial al ente máximo del fútbol colombiano. Afirma acatar la medida, pero también usar sus mecanismos para solucionar el caso.

“América de Cali informa a la opinión pública que, en cumplimiento de la Resolución No. 071 del 4 de agosto de 2026 expedida por el Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor, ha acatado la medida extraordinaria de suspensión provisional por siete (7) días impuesta al jugador Yhormar David Hurtado y en consecuencia, el futbolista no hará parte de la convocatoria e ingresará en su lugar el jugador Marcos Mina para el partido de esta noche ante Once Caldas”, arranca afirmando la mecha.

Y tras reiterar su compromiso con la institucionalidad, desde América aclaran: “El Club ha ejercido y continuará ejerciendo los mecanismos de defensa previstos en la normativa deportiva y presentará sus argumentos exclusivamente ante las instancias competentes, con el propósito de que, como debe ser, cada caso sea resuelto con fundamento en los hechos, las pruebas y las normas aplicables”.

📄 Comunicado Oficial | Caso Yhormar Hurtado pic.twitter.com/OPoMDlazNf — América de Cali (@AmericadeCali) August 5, 2026

Se espera que en los siguientes días haya una decisión definitiva en el caso de Yhormar Hurtado, para saber si puede retornar a sus labores con el equipo del Valle del Cauca.