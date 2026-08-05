Johan Mojica fue tendencia en redes sociales por un comentario que se le adjudicó a su cuenta verificada de Instagram. En dicha publicación, el jugador se habría enfrentado con un hincha que lo invitó a hacer “un curso de Word” para “aprender a centrar”.

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Según la imagen que se regó por redes sociales, Mojica le habría contestado así: “Está bien, quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata, cosa que usted no sabe hacer. Siga centrando bien usted, que yo sigo facturando”.

Pronunciamiento oficial de Johan Mojica

El lateral de la Selección Colombia recibió miles de críticas por ese supuesto comentario y fue tanto el revuelo que le tocó salir a aclarar en un video publicado este miércoles.

“Quise hacer este video para dar claridad absoluta respecto a un comentario que anda rondando en los últimos días en las redes sociales, queriendo manchar mi nombre y mi reputación”, dijo.

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Mojica contó que “hace unos días, antes de llegar a Mallorca, coloqué unas fotos de mis vacaciones y una persona llena de envidia, de odio, sin Dios en su corazón, me puso que me dedique a centrar. No pasa nada, eso es un comentario que yo lo acepto. No voy a entrar en duelo por eso”.

“Lo que no voy a permitir es que se hagan pasar por mí. Hubo un perfil falso que contestó a esa persona que dio su opinión en mi publicación”, agregó.

El futbolista vallecaucano aseguró que “sería incapaz de responder a una persona así. Sé lo que cuesta hacer dinero, soy una persona íntegra y nunca he tenido un problema con alguien así. Por eso he salido a hablar, porque también quiero que se haga aclaración a ese tema”.

“Hay muchos comentaristas que hacen un trabajo de manchar la imagen del ser humano, que trabaja humilde y honradamente para ganarse sus cosas. Quiero dar la claridad total de que yo no he sido esa persona, han cogido una foto mía de las tantas que he puesto y la han colocado como si fuera foto de perfil mía en Instagram”, añadió.

Johan Mojica insiste en que quiere dar “aclaración” a todas esas personas que “por ahí están confundidas con esa información que ha salido. Las personas que me conocen de cerca saben que sería incapaz de hacer algo así. En mí siempre busco actuar con buenos modales, soy una persona alegre, llena de carisma y que me dedico a mi profesión”.

El colombiano ya está listo para unirse a la pretemporada del RCD Mallorca, equipo que esta campaña la disputará en la segunda división del fútbol español después de haber caído al descenso antes del parón por el Mundial 2026.