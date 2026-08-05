Ciclismo

Vuelta a Burgos 2026: Nairo Quintana y los colombianos en la clasificación general tras la etapa 2

Durante el miércoles, un terreno montañoso se pensaba que iba a beneficiar a los colombianos, entre los que se encuentra el boyacense. En el top 20 no entraron.

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Redacción Ciclismo
5 de agosto de 2026 a las 10:30 a. m.
Nairo Quintana participando en la Vuelta a Burgos 2026
Nairo Quintana participando en la Vuelta a Burgos 2026 Foto: Getty Images

Un nuevo día de competencia para Nairo Quintana y los demás colombianos que representan al país en la Vuelta a Burgos 2026. Fracción de 178 km entre Arcos de la Llana y Pineda de la Sierra donde la alta montaña fue protagonista.

JABAL AL AKHDHAR - GREEN MOUNTAIN, OMAN - FEBRUARY 11: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team crosses the finish line during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 5 a 155.9km stage from Nizwa to Jabal Al Akhdhar - Green Mountain 1024m on February 11, 2026 in Jabal Al Akhdhar - Green Mountain, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Nairo Quintana cruza los dedos para ser convocado a la Vuelta a España 2026. Foto: Getty Images

Esos exigentes ascensos iban a poner en su lugar a los favoritos y aspirantes al título. Para los colombianos, entre los que se encuentra Nairo, todo parece indicar que la fracción no les vino muy a favor.

El reporte inicial de la clasificación general demostró que ninguno de los nacionales se encumbró en el top 20 de la competencia, que era el objetivo de un día como el de este miércoles 5 de agosto.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la Vuelta a Burgos 2026.
Vuelta a Burgos 2026: clasificación general de Nairo Quintana y los colombianos tras la etapa 1

Clasificación general (etapa 2)

1. Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) - 7:53:28

2. Bjorn Koerdt (GBR/Picnic-PostNL) a 0:04

3. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:04

4. Ben Tulett (GBR/Visma-Lease a Bike) a 0:05

5. Enric Mas (ESP/Movistar) a 0:08

6. Jefferson Cepeda (ECU/EF Education-EasyPost) a 0:10

7. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 0:10

8. Léo Bisiaux (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 0:11

9. Jarno Widar (BEL/Lotto-Intermarché) a 0:13

10. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 0:13

*En desarrollo…