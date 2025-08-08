Suscribirse

Egan Bernal no afloja y va por la Vuelta a Burgos: clasificación general tras la etapa 4

A pesar del retiro de Nairo Quintana, el ciclismo colombiano todavía tiene opciones de pelear por el podio.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

8 de agosto de 2025, 2:42 p. m.
NOVA GORICA, ITALY - MAY 24: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers crosses the finish line during the 108th Giro d'Italia 2025, Stage 14 a 195km stage from Treviso to Nova Gorica / #UCIWT / on May 24, 2025 in Nova Gorica, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal es el mejor colombiano en la Vuelta a Burgos. | Foto: Getty Images

Nairo Quintana fue la gran noticia del día en la Vuelta a Burgos 2025. El corredor boyacense se retiró antes de iniciar la etapa 4, un golpe certero para los planes del Movistar Team.

Eso dejó a Egan Bernal (Ineos Grenadiers) como el principal representante del ciclismo colombiano en esta carrera que sirve como preparación para la Vuelta a España.

El zipaquereño defendió su lugar dentro del top 10 de la clasificación general, aprovechando que el lote de favoritos cedió el protagonismo a los escapados.

Contexto: Nairo Quintana se retira de la Vuelta a Burgos: Movistar se pronunció y contó la razón

Damiano Caruso (Bahrain Victorious) fue la gran figura de la fuga, lanzando un ataque en solitario cuando faltaban 17 kilómetros para llegar a la línea de meta.

Detrás de él había nombres interesantes como el de Javier Romo (Movistar Team) o Rui Oliveira (UAE Team Emirates), quienes lideraron la persecución en busca de evitar la victoria del italiano.

Victoria de Caruso

Aunque para muchos fue un ataque prematuro, Caruso demostró que tenía las piernas para sacar diferencia a los demás miembros de la fuga.

La etapa de hoy no tenía final en alto, lo que favoreció al italiano para poner terreno de por medio y manejar con tranquilidad su travesía hacia Regumiel de la Sierra.

El pelotón nunca quiso entrar en disputa. Caruso les sacó más de tres minutos, distancia que sentenció la etapa a favor de la escapada, sin provocar movimientos importantes en la clasificación general.

Damiano detuvo el cronómetro en 3 horas, 33 minutos y 18 segundos, un excelente tiempo que le permitió subirse la cremallera del maillot y soltar las manos del manubrio para celebrar este triunfo reconfortante en la estructura del Bahrain Victorious.

Los favoritos llegaron en un grupo compacto, a más de tres minutos. Esta decisión fue una declaración de intenciones para la última fracción, a disputarse este sábado de Quintana del Pidio a las Lagunas de Neila.

DONA SANTOS, SPAIN - AUGUST 08: (L-R) Egan Bernal of Colombia and Omar Fraile of Spain and Team INEOS Grenadiers prior to the 47th Vuelta a Burgos 2025, Stage 4 a 162.7km stage from Dona Santos to Regumiel de la Sierra on August 08, 2025 in Dona Santos, Spain. (Photo by Antonio Baixauli/Getty Images)
Egan Bernal es ovacionado durante presentación de firmas de la etapa 4 en la Vuelta Burgos 2025 | Foto: Getty Images

Esa será la jornada más difícil del recorrido, pues termina en alto con un puerto fuera de categoría en el que volarán chispas.

Léo Bisiaux (Decathlon AG2R) continúa siendo el líder de la general, aunque su título no está para nada confirmado. El francés tendrá que responder a los ataques si quiere quedarse con la camiseta morada.

Contexto: Egan Bernal baja de la nube al país para la Vuelta a España; fue realista y dijo a qué va

Isaac del Toro (UAE Team Emirates) parte como uno de los favoritos a arrasar en Lagunas de Neila, sin embargo, tendrá que tomar recaudos con nombres de peso como Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y el propio Egan Bernal.

Al zipaquereño le tocará salir al ataque desde muy temprano si quiere sacudir a la general y meterse en la discusión por el podio.

Clasificación general - Vuelta a Burgos 2025 (Etapa 4)

1. Léo Bisiaux (Decathlon AG2R) - 16:23:02

2. Giulio Pelizzari (Bora-Hansgrohe), a 22″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 26″

4. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 26″

5. Johannes Kulset (Uno-X Mobility), a 40″

6. Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe), a 40″

7. Urko Berrade (Kern Pharma), a 40″

8. Andrew August (Ineos Grenadiers), a 40″

9. Fabio Christen (Q36.5 Cycling), a 52″

10. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 53″

