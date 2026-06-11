El ‘firme’ saludo de Nairo Quintana a Abelardo de la Espriella: le lanzó pregunta y le dijo “presidente”

El campeón Nairo Quintana, considerado uno de los mejores deportistas en la historia de Colombia y campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España, además de sumar tres podios en Tour de Francia, se pronunció con una videollamada y mostró su postura política en esta temporada de elecciones presidenciales en el país.

Se le complicó el Tour de Francia a Tadej Pogačar: recibió malas noticias a un mes de comenzar

Desapareció el Critérium del Dauphiné: este es su nuevo nombre en 2026 y la razón del cambio

El ciclista boyacense cumple con su última temporada como profesional en las grandes ligas del ciclismo. El ‘capo’ del Movistar Team confirmó que no asistirá al Tour de Francia y aguarda por la Vuelta a España en el segundo semestre de 2026 como su última ‘grande’ tras el gran palmarés que pudo conquistar a lo largo de su carrera.

En el Tour de Francia, Nairo fue dos veces segundo y una vez alcanzó el tercer cajón del podio, ganó el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, lo que es suficiente para quedar como uno de los mejores deportistas en la historia de Colombia.

Además, se considera que le abrió el camino a Egan Bernal, quien pudo ganar el Tour de Francia en el 2019, siendo otra de las grandes gestas del deporte colombiano en la historia.

En el terreno político, Nairo Quintana prefirió tomar partid,o ad portas de las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 21 de junio.

A través de una videollamada, Nairo Quintana se comunicó con Abelardo De La Espriella y le compartió su apoyo para la segunda vuelta presidencial. Incluso, el campeón hizo el gesto que se popularizó con el eslogan ‘firme por la patria’ y lo saludó diciéndole “presidente”.

"Presidente, ¿cómo está?", dijo Nairo Quintana al saludar a Abelardo de la Espriella, para expresarle su apoyo a pocos días de la segunda vuelta presidencial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/QYcIAdhRIK — Revista Semana (@RevistaSemana) June 11, 2026

“¿Cómo está?“, se le escucha a Nairo en la comunicación. “Nosotros por aquí muy felices en Europa y que sigas adelante”, agregó el ciclista de Cómbita en su saludo al candidato presidencial.

Abelardo De La Espriella, cercano al deporte

No es el primer saludo que se escucha a Abelardo De La Espriella en el mundo del deporte. En días pasados, el candidato se pronunció tras el título de la Selección Colombia Femenina en la Liga de Naciones y dijo que ellas también hacen parte “de los nunca”. Antes de ello, también lanzó mensaje a los jugadores del Junior de Barranquilla por la estrella 12.

Nairo Quintana finaliza una etapa de las primeras carreras de la temporada 2026. Foto: Movistar Team

Tras el mensaje de Nairo, otro deportista que compartió videollamada con De La Espriella fue el atacante Miguel Ángel Borja. Por su parte, en un video de su campaña, se le ve con exfutbolistas como Harold Lozano, Faustino Asprilla y Carlos Valderrama.