Abelardo De La Espriella se pronunció por victoria de la Selección Colombia Femenina y se unió al festejo: “Ustedes son orgullo”

La alegría de la Selección Colombia Femenina invadió a todo un país y también llegó hasta el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien siguió muy de cerca las acciones del partido decisivo de las guerreras, disputado en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

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Por la última fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, la Selección Colombia se vio las caras con su similar de Paraguay y pudo sacar adelante un aguerrido 4-3 para hacer historia, quedar primera en la tabla de posiciones, ganar el título y aumentar el palmarés del equipo nacional.

Sin duda, este trofeo asciende en la lista de logros y se ubica entre las gestas más importantes del fútbol colombiano, algo que el candidato Abelardo De La Espriella parece tener muy claro. A través de un video publicado en sus redes sociales, no se guardó las palabras y envió un mensaje de felicitación a las jugadoras de la Tricolor.

Y es que luego de asegurar el cupo al Mundial de Brasil 2027, Colombia asistía a la última fecha contra Paraguay para definir el título de la Liga de Naciones de la Conmebol, primera edición de este formato en el fútbol sudamericano. Triunfo 4-3 en el Defensores del Chaco, con doblete de Ana María Guzmán y goles de Marcela Restrepo y Linda Caicedo, fue suficiente para quedar en los libros de historia.

Mensaje de Abelardo De La Espriella para las guerreras

Desde un automóvil, De la Espriella lanzó este mensaje: “La Selección Femenina de Fútbol de Colombia acaba de ganar la Conmebol. Ustedes, queridas jugadoras, también hacen parte de los nunca, porque nunca les han querido dar oportunidades reales”.

"Ustedes, queridas jugadoras, también hacen parte de los nunca, porque nunca les han querido dar oportunidades reales ni les han dado el lugar que se merecen. En la era del tigre, el fútbol femenino tendrá todo el apoyo y respaldo del gobierno": Abelardo de la Espriella. pic.twitter.com/rLKSUllWzv — Revista Semana (@RevistaSemana) June 10, 2026

Y agregó: “Porque nunca les han dado el lugar que se merecen. En la era del tigre, el fútbol femenino tendrá todo el apoyo del Gobierno, porque las mujeres, cuando hacen algo, se comprometen y lo hacen mejor que cualquiera. Ustedes hoy son orgullo para Colombia. En la era del tigre tendrán el lugar de grandeza que se merecen. Firme por la patria, y felicitaciones, muchachas, por esta alegría tan grande”.

De La Espriella, seguidor del fútbol

En días pasados, Abelardo también se pronunció sobre el título número 12 en la historia del Junior de Barranquilla, luego de vencer a Atlético Nacional por 3-1 en la serie y levantar así el trofeo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

“Junior, campeón. Gracias, muchachos, por esa alegría que nos dan a toda la fanaticada del gran Junior de Barranquilla”, señaló el aspirante a la Casa de Nariño en un video que publicó en sus redes sociales, acompañado de sus hijos.