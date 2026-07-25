Gobierno electo ha recibido más de 260.000 hojas de vida en el marco del Banco de Talentos

En un nuevo video publicado a través de los canales digitales, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, revelaron cómo va la recepción de hojas de vida para el Banco de Talentos con el que buscan contratar gran parte de los funcionarios.

Así van las cifras en el Banco de Talentos que está abierto a todos los interesados en registrar hojas de vida

"Aquí estoy con nuestro gran vicepresidente. Estamos organizando desde esta mañana gran parte del equipo de la Patria Milagro. Estamos revisando toda la estructura del Estado para poner allí la gente más capacitada", señaló De La Espriella, al hacer en énfasis en la cantidad de hojas de vida recibidas.

“Hemos recibido 260.000 en el banco de hojas de vida de la Patria Milagro”, destacó el mandatario electo, al resaltar que “en nuestro gobierno el mérito pesa. No necesitan palancas”.

Insistió que durante el gobierno que se posesiona el próximo 7 de agosto van a hacer “una revolución, llevando a los mejores al gobierno sin que requieran de una recomendación de nadie”.

Restrepo, por su parte, destacó el compromiso que han tenido con los nadies y con todos los talentes sobresalientes del país, “para que sean protagonistas de nuestra Patria Milagro”, por lo que los invitó al ejercicio público.

La iniciativa fue presentada el pasado 13 de julio y se muestra como un mecanismo para identificar perfiles que puedan desempeñarse en ministerios, entidades y proyectos estratégicos del Gobierno entrante.

De acuerdo con De La Espriella, el sistema comenzará a operar durante el periodo de transición, antes de la posesión presidencial.

“Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente electo pone en marcha, durante la transición y antes de tomar posesión, una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”, afirmó en su momentos el mandatario electo.

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La iniciativa busca reunir perfiles de personas con formación profesional, técnica, tecnológica o experiencia laboral que deseen poner sus conocimientos y habilidades a disposición para futuras oportunidades.

El Banco de Talentos no corresponde a una convocatoria laboral específica ni garantiza una vinculación inmediata, sino que funciona como un repositorio de perfiles que podrá ser consultado cuando surjan necesidades de talento acordes con los requisitos de diferentes proyectos.

El proceso de inscripción se realiza completamente en línea mediante la plataforma oficial del Banco de Talentos. Los interesados deben ingresar al portal, seleccionar la opción de registro, crear o acceder a su cuenta en Magneto Empleos y completar la información personal y profesional solicitada.

Asimismo, se recomienda actualizar la hoja de vida con el mayor nivel de detalle posible, incluyendo experiencia laboral, formación académica, competencias y conocimientos, con el fin de fortalecer el perfil registrado.