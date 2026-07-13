Abelardo De La Espriella anuncia plataforma para postularse a cargos públicos “sin palanca”. Así puede aplicar

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la creación del Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro, una plataforma digital con la que, según explicó, se recibirán hojas de vida de ciudadanos interesados en ocupar cargos públicos durante su administración.

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La iniciativa fue presentada este lunes festivo, 13 de julio, como un mecanismo para identificar perfiles que puedan desempeñarse en ministerios, entidades y proyectos estratégicos del Gobierno. De acuerdo con De La Espriella, el sistema comenzará a operar durante el periodo de transición, antes de la posesión presidencial.

“Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente electo pone en marcha, durante la transición y antes de tomar posesión, una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”, afirmó.

Abelardo De La Espriella anunció la creación del Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro, una plataforma digital con la que se recibirán hojas de vida de ciudadanos interesados en ocupar cargos públicos durante su administración. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XQmDS65TZf — Revista Semana (@RevistaSemana) July 14, 2026

Según explicó, la plataforma reunirá una base de datos de aspirantes que permanecerá activa durante los cuatro años de su mandato. El sistema incorporará herramientas de inteligencia artificial para registrar, clasificar y relacionar los perfiles de los postulantes con las necesidades de las diferentes entidades del Estado.

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El presidente electo sostuvo que el propósito de la iniciativa es ampliar el acceso al servicio público mediante procesos de selección basados en la experiencia y las competencias de los aspirantes.

“Ya no más puertas cerradas, ya no más quién te recomendó, ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política. Ahora el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la patria milagro”, señaló.

De La Espriella informó que el desarrollo de la plataforma se realizó en alianza con las empresas Magneto Empleos y Marble Headhunter, dedicadas al reclutamiento y búsqueda de talento. Indicó que esta articulación con el sector privado busca garantizar un proceso de selección apoyado en herramientas tecnológicas.

La plataforma se realizó en alianza con las empresas Magneto Empleos y Marble Headhunter. Foto: Captura de pantalla: bancodetalentos.com.co

Durante la presentación, el mandatario electo invitó a los ciudadanos interesados en vincularse al Gobierno a registrar su hoja de vida. Precisó que la convocatoria está dirigida tanto a colombianos residentes en el país como a quienes viven en el exterior.

“Les hablo directamente a ustedes, compatriotas que durante tantos años fueron apartados porque no tenían palanca, recomendación. Esta es su oportunidad. Si tienen capacidad, experiencia y vocación de servir, este gobierno los quiere”, expresó.

Así mismo, agregó: “Postúlense. No solo los que están en Colombia. También se pueden inscribir los compatriotas que están en el exterior y que quieren ayudar a construir la Patria Milagro”.

El registro de hojas de vida ya se encuentra habilitado a través de la plataforma bancodetalentos.com.co, donde los aspirantes podrán diligenciar su información para participar en los procesos de selección que adelante el nuevo Gobierno.