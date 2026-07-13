Abelardo De La Espriella invitó a la posesión presidencial a don Luis Felipe, el señor de la panela: “Lo quiero ver ahí y abrazarlo”

La historia de don Luis Felipe Yagüe, un vendedor de panela en Florencia (Caquetá), generó mucha empatía en el país y convirtió a este humilde trabajador en un personaje viral en las últimas semanas. Y este domingo, tuvo un giro sorprendente. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, decidió invitarlo a la posesión presidencial y lo describió como un “miembro de la manada del tigre que fue víctima del odio político por parte de un contradictor que decidió no volver a comprar la panela de don Luis por haber votado por el Tigre”.

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“Don Luis Felipe lo espero en la posesión. Lo quiero ver ahí y abrazarlo”, dijo el primer mandatario electo y aclaro que esa invitación será por su cuenta. Y aclaró que su equipo se comunicará con él para arreglar todo lo pertinente.

El presidente electo aseguró que a través de él y de su caso quiere formar un primer programa de emprendimiento para los pequeños comerciantes de panela y otros productos. “Vamos a demostrarles a todos los colombianos que es con trabajo y con productividad como se consigue la Patria Milagro.

El video que causó polémica

“Don Luis Felipe, no me vuelva a dejar nada”, le dice el profesor en un video que publicó en sus redes sociales, en el que se ve al hombre escuchando de manera respetuosa las quejas del hombre.

“Yo me sentí feliz, contento, satisfecho con lo que yo he hecho”, dijo don Luis Felipe después cuando el video ya era viral.

En diálogo con SEMANA, don Luis Felipe, quien narró que tiene 74 años y desde hace dos ha hecho el esfuerzo de rebuscarse el sustento. Todos los sábados sale a recorrer las calles de Florencia para ofrecer productos como panela, huevos, miel de abeja, plátano campesino, cuajada, quesillo, tajadas, aguacates y envueltos de choclo”.

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Sobre el episodio con el docente, don Luis Felipe contó lo siguiente: “No sé cómo se enteraría él. Lo cierto fue que me dio a entender que yo no era una persona de izquierda, que él era un docente y que yo era una persona de derecha, y por lo tanto no me iba a volver a comprar productos. Yo me quedé escuchándolo. Cuando terminó de hablarme, me dijo: “Bueno, don Luis, entonces no es más”. Yo le contesté: ‘Bueno, señor, muchas gracias. Gracias por el apoyo, por el tiempo que me compró. Dios le bendiga y hasta luego’. Eso fue lo que le respondí“.

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Don Luis Felipe aseguró que prefiere no opinar mucho sobre política, pero aseguró que esa no es razón para discriminar a nadie: “Lo que yo digo es que entendamos la realidad de la vida y lo que pasó. Dios tomó la decisión de que, entre esos dos personajes que había, uno tenía que quedar, y quedó el que está. Es una bendición de Dios y no hay nada que hacer frente a eso”.

Vea la alocución del presidente electo Abelardo De La Espriella.