Golpe del Junior a Atlético Nacional y Millonarios: ninguneada top por un fichaje y hay respuesta oficial

Junior de Barranquilla ya se pronunció y les cerró la puerta a Millonarios y Atlético Nacional por un fichaje que buscaban. El equipo barranquillero los dejó con los crespos hechos cuando más esperaban respuestas positivas en Medellín y Bogotá.

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La respuesta oficial la dio el Junior debido al interés que Atlético Nacional y Millonarios tenían por Jesús Rivas, uno de los futbolistas con mejor proyección y que fue clave en el título del ‘Tiburón’ en junio pasado. Tras ser fundamental desde el once titular, azules y verdes presentaron propuestas, pero no satisficieron los intereses de la Costa Caribe.

Este mismo lunes festivo, el periodista Felipe Sierra dio a conocer la respuesta del Junior por el jugador y es que en definitiva se queda y que solamente escucharán propuestas de compra de derechos deportivos, ya que Millonarios y Nacional buscaban una especie de préstamo.

Junior quiere el triplete. Foto: Colprensa

La mejor propuesta de préstamo la tenía Atlético Nacional, que ofertó 180 mil dólares para tener a Jesús Rivas como refuerzo, pero eso no fue suficiente para endulzar el oído del ‘Tiburón’. Si no llegan oportunidades de venta, el futbolista seguirá bajo el mando de Alfredo Arias.

Millonarios tiene a Jhomier Guerrero

Con uno sí, con el otro no. Mientras Junior se pronunciaba por Jesús Rivas, fuentes cercanas a Millonarios confirmaban a Jhomier Guerrero como nuevo futbolista azul. Este lateral fue titular durante el semestre en el actual campeón y eso fue suficiente para que en Bogotá agilizaran el negocio.

Quien confirmó el traspaso fue el periodista Guillermo Arango, de Win Sports y la FM: “Jhomier Guerrero (25) viajaría entre martes y miércoles a Bogotá para realizarse los exámenes médicos, una vez Junior de Barranquilla y Millonarios finiquiten el acuerdo definitivo”.

Nacional tiene la mirada puesta en Franco Armani

Mientras intentó ir por Jesús Rivas, Nacional estaba a la expectativa de dicha notificación. Franco Armani, proveniente de River Plate, estará en Medellín de vuelta para celebrar al ídolo tras casi 10 años de su salida. En Buenos Aires ya fue despedido por todo lo alto y dan vía libre para que arribe al Rey de Copas de Colombia.

Con su vasta experiencia, lo que busca la dirigencia verde es tener un líder desde el arco para acompañar a un plantel que ha estado falto de voces de mando en su búsqueda por títulos.

Si bien antes estaba David Ospina, en la final reciente contra Junior que perdió Nacional, no pudo estar por sus compromisos con la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.