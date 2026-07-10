Atlético Nacional firma una nueva salida: llegó a un acuerdo en la Liga de México

Atlético Nacional sigue en la confección de la nómina de cara al segundo semestre de la Liga Betplay. Luego de perder la final ante el Junior de Barranquilla, hubo movimientos clave, comenzando por la destitución de Diego Arias y el nombramiento oficial de Lucas González como nuevo entrenador.

Por si fuera poco, el director deportivo del club, Gustavo Fermani, dejó el cargo y, en su lugar, Víctor Marulanda fue firmado, quien trabajaba en el fútbol ecuatoriano. Con este remezón, Atlético Nacional dio las primeras pistas para conformar el nuevo grupo de trabajo, con la mira puesta en el título de liga del mes de diciembre.

Los planes de Nacional siguen su rumbo y ya se presentan movimientos en la nómina de Lucas González. Las primeras novedades fueron las salidas de jugadores como Dairon Asprilla, quien ya se encuentra en Bolivia para continuar su carrera en Bolívar de La Paz; el argentino Juan Bauzá y David Ospina, quienes no seguirán en el conjunto verdolaga.

A estas bajas se suman dos canteranos más. Robinson García jugará a préstamo en la segunda división con Real Cundinamarca, mientras que otra promesa de las divisiones inferiores, Fabio Martínez, continuará su carrera en el fútbol mexicano, específicamente en Atlético San Luis.

Fabio Martínez con Nacional. Foto: Oficial Nacional

Estas decisiones, impulsadas por la dirección deportiva, tienen como objetivo que los futbolistas puedan desarrollar y madurar aún más sus condiciones, con la posibilidad de ser inscritos nuevamente en 2027 o recibir alguna propuesta de compra de sus derechos deportivos desde el exterior.

Otra salida para el fútbol mexicano

Juan Pablo Torres, volante ofensivo y canterano de Nacional, quien cumplía un préstamo en el Deportes Tolima que venció en junio pasado, una vez finalizada la temporada en la Liga Betplay, confirmó su salida al Necaxa de México.

El popular ‘Tatay’ fue considerado uno de los mejores futbolistas del torneo bajo la dirección de Lucas González y tuvo un papel determinante en el frente ofensivo del club tolimense. Es otro de los jugadores pertenecientes a Nacional que probará sus condiciones en la Liga MX.

Juan Pablo cerró la temporada con un registro de 28 partidos disputados, ocho goles y cinco asistencias, cifras que lo ubicaron entre los futbolistas ofensivos más destacados de los últimos meses.

Juan Pablo Torres del Tolima. Foto: Colprensa

Cuando más se creía que Lucas podría tenerlo en cuenta en este nuevo ciclo en Nacional, cayó la propuesta del Necaxa y ahora espera consolidarse, además en un momento coyuntural con Selección Colombia en la mira, donde podría ocupar un lugar.