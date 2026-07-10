De minutos a horas: cuánto se demora un carro eléctrico en cargar

Cuando un usuario escoge por primera vez un carro eléctrico, entre sus primeras inquietudes está el tiempo de espera que el vehículo necesita para cargar al máximo.

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Aunque mucha gente espera una respuesta básica, bien es cierto que esta depende de varios factores clave que determinan un pronunciamiento final. Lo bueno es que responder esta inquietud no es tan grave como podría parecer.

Eso sí, lo importante que tienen que conocer los conductores es que, ya sea que tenga a la mano un carro para uso personal o una flota de camiones eléctricos de su empresa, comprender el tiempo de carga para el coche ayudará a que el usuario pueda programar mejor sus actividades.

¿Qué elementos hay que tener en cuenta en el tiempo de carga de un carro eléctrico?

De acuerdo con Auteco Blue, el tiempo para recargar un vehículo eléctrico no es fijo, ya que existen varios factores que influyen en el tiempo.

Uno de ellos es la capacidad de la batería del carro, ya que no todos poseen el mismo tamaño y resistencia. Tener un suministro de energía de 40 kWh no es lo mismo que uno de 120 kWh. Por ende, conocer este aspecto es clave para saber cuánto tiempo se demorará en cargar un vehículo.

Conocer la capacidad de la batería y la compatibilidad del cargador ayuda a planificar mejor la recarga de un carro eléctrico. Foto: Getty Images

Otro factor importante es la potencia del cargador, ya que mientras mayor nivel tenga, menor será la demora para cargar un carro eléctrico.

Dentro de esto también hay que mencionar los tipos de carga, en los que se encuentra la carga con DC (corriente continua), con DC de alta potencia (corriente ultrarrápida) y con AC (corriente alterna).

Los tipos de cargadores AC se demoran entre 4 y 12 horas para tener la batería al máximo, mientras que las DC, entre 30 y 45 minutos, dejan el suministro del 20 % al 80 %.

En cambio, sí se utiliza una carga DC de alta potencia. El tiempo de demora para conseguir por lo menos el 80% se encuentra entre 15 y 20 minutos.

Por último, hay que conocer la compatibilidad que tiene la carga con el vehículo, ya que si este solamente acepta 50 kW para un cargador que ofrece 100 kW, ese será su límite.

¿Qué tipo de carga conviene más al usuario?

De acuerdo con Auteco Blue, el tipo de carga varía de acuerdo con las necesidades. Si se hace uso de un carro particular que realiza trayectos regulares, lo ideal es dejar este coche cargando durante las horas de la noche.

Los fabricantes recomiendan elegir el sistema de carga que mejor se ajuste a los hábitos de conducción del usuario. Foto: Wallbox

Eso sí, si son vehículos que están vinculados a empresas, estos usualmente necesitan una combinación de carga lenta programada con carga rápida estratégica para que todo el tiempo estén listos para moverse.

Lo importante es que el tipo de carga se ajuste principalmente a la manera en cómo opera el usuario que lo maneja.